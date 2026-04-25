Ο Marc Marquez θα ξεκινήσει από την pole position στην πατρίδα του

Δυναμικός και ανανεωμένος ο Μαρκ Μάρκεθ εμφανίστηκε στην ολισθηρή πίστα της Χερέθ για τον 4ο αγώνα του MotoGP.

Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής, κατέκτησε την pole position τόσο για το σημερινό Sprint όσο και για το αυριανό Grand Prix.

Δίπλα του, στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα είναι ένας άλλος μετρ του βρεγμένου, ο Ζοάν Ζαρκό με LCR Honda και την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati, με τον επικεφαλής της βαθμολογίας του παγκόσμιου πρωταθλήματος Μάρκο Μπετσέκι και την Aprilia να είναι τέταρτος, επιζητώντας μια έκτη συνεχόμενη νίκη σε Grand Prix την Κυριακή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Στην 5η θέση ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini και δίπλα του ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ.

Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν έβδομος με την εργοστασιακή Aprilia, αλλά αντιμετωπίζει ποινή τριών θέσεων στην εκκίνηση για την Κυριακή. Αυτό προωθεί τους Ένεα Μπαστιανίνι (Tech 3 KTM), Ραούλ Φερνάντες (Trackhouse Aprilia) και Φραντσέσκο Μπανιάια (Ducati) μια θέση πιο πάνω.

Ακολουθούν οι Αϊ Ογκούρα με Trackhouse Aprilia και Φερμίν Αντεγκέρ με Ducati Gresini.

Σήμερα στις 4 το απόγευμα ο αγώνας Sprint.