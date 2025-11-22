Opel: Με Mokka GSE Rally το πρώτο στον κόσμο ηλεκτρικό κύπελλο ράλι ενιαίου τύπου

Αλλαγές για τη σεζόν 2026 στο πρώτο στον κόσμο ηλεκτρικό κύπελλο ράλι ενιαίου τύπου, καθώς μετονομάζεται σε ADAC Opel GSE Rally Cup, με το Opel Mokka GSE Rally να αντικαθιστά το Opel Corsa Rally Electric.

Το ηλεκτρικό, αγωνιστικό αναπτύχθηκε σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς eRally5 της FIA. Η σεζόν 2026 του GSE Rally Cup θα διεξαχθεί σε 7 γύρους, σε 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας τον Μάιο με το ELE Rally στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας.

Πέντε επιτυχημένες σεζόν απέδειξαν ότι ο βιώσιμος μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι εφικτός, συνδυάζοντας ισχυρές επιδόσεις και συναρπαστικό θέαμα, με το Corsa να φανερώνει ότι το ηλεκτρικό του σύστημα κίνησης είναι απόλυτα αξιόπιστο, ακόμη και σε συνθήκες rally.

Τώρα, το νέο Opel Mokka GSE Rally είναι πολύ αποδοτικό, προσφέρει μέγιστη ισχύ 207 kW (281 hp) – υπερδιπλάσια σε σχέση με το Corsa Rally Electric (100 kW/136 hp).

Η ροπή των 345 Nm, το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης πολλαπλών δίσκων, το αγωνιστικό κιβώτιο και η ανάρτηση Bilstein, εγγυώνται κορυφαία δυναμική συμπεριφορά και απόδοση επιπέδου Rally4. Η μπαταρία χωρητικότητας 54 kWh προέρχεται από το μοντέλο παραγωγής, ενώ το λογισμικό διαχείρισης κινητήρα και μπαταρίας έχει βελτιστοποιηθεί για μέγιστη αποδοτικότητα και επιδόσεις αγωνιστικού επιπέδου.

Όπως και το Corsa Rally Electric, το νέο Mokka GSE Rally πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, με κλωβό ασφαλείας πιστοποιημένο από τη FIA, αγωνιστικά καθίσματα με ζώνες έξι σημείων, προστασία μπαταρίας, αισθητήρες αποσύνδεσης υψηλής τάσης, καθώς και σύστημα πυρόσβεσης με μη αγώγιμο υλικό.

Καταλήγοντας, η συνεργασία Opel–ADAC αποτελεί υπόδειγμα επιτυχούς ανάδειξης νέων οδηγών, καθώς από το 2013, 224 άνδρες και γυναίκες οδηγοί από 22 χώρες, έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα στους επαγγελματικούς αγώνες ράλι μέσα από το πρόγραμμα της Opel. Οι καλύτεροι προωθούνται στην ADAC Opel Rally Junior Team, όπου αγωνίζονται με το Opel Corsa Rally4 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων (JERC).