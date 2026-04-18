Porsche: Η νέα 911 GT3 S/C με ατμοσφαιρικό κινητήρα 510 ίππων

Η οικογένεια Porsche GT καλωσορίζει την 911 GT3 S/C, που συνδυάζει μια σειρά από δυναμικά χαρακτηριστικά.

Σχεδιαστικά, φέρει προβολείς matrix LED, αναδιπλούμενη πίσω αεροτομή, μπροστινή αεροτομή και πίσω διαχύτη από την τρέχουσα 911 GT3. Σε συνδυασμό με τη μαύρη οροφή, το πλαίσιο του παρμπρίζ έχει φινίρισμα από μαύρη μεμβράνη, δίνοντας στην 911 GT3 S/C την ξεχωριστή της εμφάνιση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εσωτερικό του διθέσιου μοντέλου, με μαύρο δέρμα, διαθέτει πάνελ θυρών με λαβές από ανθρακονήματα, ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα μπάκετ καθίσματα τεσσάρων κατευθύνσεων, λογότυπο GT3 S/C κεντημένο στο κέντρο της επένδυσης του πίσω διαχωριστικού, ενώ τα κεντρικά πάνελ των καθισμάτων είναι επενδυμένα με διάτρητο δέρμα, όπως και το τιμόνι.

Η 911 GT3 S/C ξεκινά με έναν περιστροφικό διακόπτη στα αριστερά του τιμονιού και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων υποστηρίζει τον οδηγό με μια σαφώς δομημένη οθόνη και λειτουργική αντίληψη.

Η πλήρως αυτόματη, υφασμάτινη οροφή, εκτείνεται σε ένα κομψό τόξο από το πλαίσιο του παρμπρίζ μέχρι το καπάκι του χώρου αποθήκευσης της οροφής, προσφέροντας αεροδυναμικά πλεονεκτήματα και δημιουργώντας ένα σχέδιο coupe – cabriolet.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H μαλακή οροφή μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει σε περίπου 12 δευτερόλεπτα, σε ταχύτητες έως 50 χλμ./ώρα, ενώ υπάρχει και ηλεκτρικός ανεμοθώρακας, που μπορεί να ανοίξει και να κλείσει σε ταχύτητες έως 120 χλμ./ώρα μέσω ενός κουμπιού στην κεντρική κονσόλα.

Η Porsche 911 GT3 S/C χρησιμοποιεί εξακύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα boxer 4.0lt της 911 GT3, που αποδίδει 510 ίππους και ροπή 450 Nm, ανεβάζει στροφές στις 9.000 σ.α.λ., και συνδυάζεται με ένα ελαφρύ, σπορ κιβώτιο έξι ταχυτήτων με κοντές σχέσεις μετάδοσης.

Για πρώτη φορά, η 911 GT3 S/C χρησιμοποιεί στον μπροστινό άξονα διπλά ψαλίδια και η ρύθμιση του πλαισίου της νέας 911 GT3 S/C αντικατοπτρίζει αυτήν της 911 GT3 με πακέτο Touring.