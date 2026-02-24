Renault Austral MHEV 160 PS – Δοκιμή: Κομψότητα, ποιότητα, φινίρισμα και απόδοση

Ένα από τα αυτοκίνητα που μου άρεσαν ιδιαίτερα οδηγικά, αλλά και σε εμφάνιση, είναι το Renault Austral που δοκίμασα πρόσφατα.

Ολοκληρωμένο, ένα C-SUV που με κέρδισε με την εμφάνισή του, με τον χαρακτήρα του στο δρόμο, με την άνεση που προσφέρει.

Αυτοκίνητο που προορίζεται για πάνω από τον μέσο οδηγό, τον οικογενειάρχη αν θέλετε, στο οποίο βασίζει πολλά η γαλλική μάρκα και στη δεύτερη γενιά του.

Για τον λόγο αυτό το προίκισε όχι μόνο με περισσότερα στοιχεία σε εξοπλισμό, αλλά και με πολλές παραπάνω τεχνολογίες αιχμής, σε άνεση, ευκολία και συνδεσιμότητα, ενώ με την υβριδική υποβοήθηση στα κινητήρια συστήματα, καταφέρνει να καταναλώνει λιγότερο, αποδίδοντας περισσότερη ισχύ από πριν.

Το Renault Austral πράγματι ξεχωρίζει στο δρόμο, με ένα καλοζυγισμένο σε γραμμές αμάξωμα μήκους 4,533μ., πλάτους 1,830μ. και ύψους 1,645μ., με την απόσταση από το έδαφος να βρίσκεται στα 18 εκ. Η γαλλική φινέτσα απαντάται σε πολλές λεπτομέρειες, με τη μάσκα να είναι πλημμυρισμένη από ρόμβους, με τον μεγάλο ρόμβο – σήμα της Renault στη μέση, τα φώτα ημέρας που θυμίζουν πτερύγια αεροσκαφών, τα φιμέ πίσω παράθυρα, την κεραία – πτερύγιο, τις ράγες οροφής από αλουμίνιο, το περίγραμμα των παραθύρων από αλουμίνιο, την τρίτη κολόνα καλυμμένη επίσης από αλουμίνιο και τα μαύρα περιμετρικά προστατευτικά, γυαλιστερά στο πλάι. Τα δε πλαϊνά διακριτικά μαρσπιέ – σκαλοπατάκια, δίνουν μια έξτρα πινελιά που έρχεται σε αρμονία με την αεροτομή οροφής.

Τα φωτιστικά Adaptive LED Vision, οι ζάντες 19 ιντσών, τα LED πίσω φωτιστικά που εκτείνονται πολύ στο πλάι, και η υπογραφή Austral, ολοκληρώνουν την εικόνα του μοντέλου.

Περνώντας στα ενδότερα, η κομψότητα έρχεται να συναντήσει την ποιότητα των υλικών, της συναρμολόγησης και της άνεσης, μαζί με σπορ στοιχεία που ενισχύουν την εικόνα του μοντέλου.

Το ύφασμα από ανακυκλωμένα υλικά κυριαρχεί στην καμπίνα, από τα ημιμπάκετ καθίσματα, έως και το μεσαίο τμήμα του ταμπλό.

Τα πλαστικά είναι μαλακά σε πολλά σημεία, ευχάριστα στην αφή, και το ταμπλό έξυπνα, οδηγοκεντρικά τοποθετημένο. Η Renault ονομάζει OpenR Link το σύστημα πληροφόρησης ψυχαγωγίας σε σχήμα L, που ναι μεν είναι ενιαίο, όμως τις δύο οθόνες χωρίζει ένας αεραγωγός. Η μία ψηφιακή οθόνη είναι ο πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, μεγάλος και παραμετροποιήσιμος, με διαγώνια χωρίσματα που έχουν ενδιαφέρον. Στον πίνακα που αλλάζει χρωματισμό, όμοιο με τις λωρίδες σε ταμπλό και πόρτες και ανάλογα ποιο πρόγραμμα οδήγησης επιλέγεις: πορτοκαλί (comfort), κόκκινο (sport), πράσινο (eco), μωβ (perso), θα βρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, από κατανάλωση μέχρι και σύστημα πλοήγησης.

Από τη δε οθόνη αφής, σε κάθετη διάταξη 12 ιντσών, μπορείς να βρεις εύκολα όσα χρειάζεσαι, από ηχοσύστημα έως και πάνω από 50 εφαρμογές.

Η συνδεσιμότητα με Android Auto και Apple CarPlay είναι δεδομένη, ενώ η ρύθμιση του κλιματισμού γίνεται με διακόπτες. Χρήσιμο το μπράτσο στην κονσόλα, που εξυπηρετεί για την ξεκούραση του καρπού, ενώ τραβώντας τον εμφανίζεται αποθηκευτικός χώρος. Ενας μεγαλύτερο θα συναντήσεις κάτω από το υποβραχιόνιο. Οι δε θύρες USB-C μαζί με τη θύρα 12V, προσφέρουν δυνατότητες φόρτισης συσκευών.

Οι διάσπαρτοι αποθηκευτικοί χώροι επαρκούν για το ταξίδι, όπως και τα 555 λίτρα όγκου του χώρου αποσκευών. Στα θετικά συγκαταλέγεται η ύπαρξη ρεζέρβας, που κοντεύαμε να την ξεχάσουμε, έτσι όπως το πάνε οι αυτοκινητοβιομηχανίες για τη μείωση του βάρους των οχημάτων, που συνεπάγεται αύξηση κατανάλωσης και ρύπων που κοστίζουν σε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της καμπίνας, είναι η μετακίνηση κατά 16 εκατοστά του πάγκου των πίσω θέσεων, που μεταβάλλει την καμπίνα για περισσότερη άνεση των τριών πίσω επιβατών (μεγάλο μεταξόνιο 2,667μ.), ή την αύξηση της χωρητικότητας του πορτ-μπαγκάζ.

Η Renault λανσάρει το Austral με μια ιδιαίτερα αξιόλογη, ήπια 12V υβριδική έκδοση, με τον τετρακύλινδρο θερμικό κινητήρα βενζίνης 1.3lt να αποδίδει 160 ίππους με 270 Nm ροπής. Με 9,7 δευτ. επιτάχυνση δεν εντυπωσιάζει με την εκρηκτικότητά του, όμως είναι αρκετά σβέλτο, ενώ η τελική ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει τερματίζει στα 180 χλμ./ώρα, τα οποία είναι αχρείαστα.

Ο λόγος ύπαρξης της υβριδικής υποβοήθησης είναι να μειώνει το φορτίο του κινητήρα στην πόλη -κυρίως- ώστε να περιορίζει την κατανάλωση, η οποία καταγράφηκε στα 8 λίτρα στα 100 χλμ. Αν οδηγείς πολύ με το sport πρόγραμμα θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω, όμως θα έχεις πιο δυναμικό σύστημα διεύθυνσης και φουλ επιδόσεις, ενώ στο eco και στο comfort το τιμόνι είναι πιο ελαφρύ, οι επιδόσεις λιγότερες και η κατανάλωση μικρότερη. Επιλέγεις κατά το δοκούν.

Οδηγώντας πάντα σε μικτές διαδρομές, σε πόλη, αυτοκινητόδρομο και ορεινά τμήματα με στροφιλίκια, η εντύπωση που αποκόμισα ήταν εντυπωσιακή. Ο ημιάκαμπτος πίσω άξονας δεν εμφάνισε καμία σκληρότητα και είχε την ίδια, θα έλεγα, άνεση με τους πολλαπλούς συνδέσμους. Το πάτημα στις στροφές εντυπωσιακό και η ηχομόνωση απίστευτη, σε βαθμό που να πιστεύω ότι έχω πρόβλημα ακοής!

Ούτε οι αλλαγές από το αυτόματο CVT κιβώτιο 7 ταχυτήτων ακούγονται, ενώ μπορείς να τις κάνεις και χειροκίνητα από τα paddles στο τιμόνι.

Το Renault Austral πλαισιώνεται από άνω των 30 συστημάτων ADAS, υποβοήθησης οδηγού, που απενεργοποιούνται κιόλας.

Χρήσιμο, τώρα με τους αυξημένους ελέγχους της τροχαίας, το σύστημα που σου εμφανίζει στον πίνακα οργάνων -και με ηχητική προειδοποίηση- τα όρια ταχύτητας, ενώ αποτελεσματικό είναι και το lane assist που δεν σε αφήνει εύκολα να παρεκκλίνεις της γραμμής σου, εκτός κι αν έχεις ανάψει φλας.

Η έκδοση δοκιμής με τιμή 32.900 ευρώ είναι υπερπλήρης σε εξοπλισμό, αποδοτική και αρκετά οικονομική σε κατανάλωση, κάτι που αν τα βάλεις στην πρόσθεση, θα δεις ότι κοστίζουν παραπάνω από όσα πληρώνεις.