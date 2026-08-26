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Στόλος 35 οχημάτων Omoda & Jaecoo θα υποστηρίζει τις καθημερινές μετακινήσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Στρατηγική συνεργασία για τα επόμενα δύο χρόνια με κοινό όραμα για εξέλιξη, καινοτομία και υψηλές επιδόσεις
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Δημήτρης Μπαλής
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Σε αγωνιστικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού δίνει έναν αγώνα πρόκρισης την Πέμπτη με την Κράλοβε στην Τσεχία, αλλά εκτός αγωνιστικών χώρων, μετά την απόκτηση του ολοκαίνουργιου πούλμαν Volvo, τώρα απέκτησε και 35 αυτοκίνητα OMODA & JAECOO για τις μετακινήσεις των αθλητών.

Η συνεργασία της O&J Automotive Ελλάς με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα είναι διετής, αναλαμβάνοντας την ιδιότητα του «Official Automotive Partner» του ιστορικού συλλόγου, και εντάσσεται στη διεθνή στρατηγική της κινεζικής εταιρείας για ενεργή παρουσία στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου.

Η συνεργασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει της νέας εποχής του Παναθηναϊκού, με τη μελλοντική λειτουργία του νέου γηπέδου στον Βοτανικό.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια χορηγία, αλλά για μια στρατηγική συνεργασία μέσω της οποίας στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μία ουσιαστική σχέση με τους φιλάθλους και την ελληνική κοινωνία δεδομένου ότι οι αξίες της ομάδας βρίσκονται στον πυρήνα και της δικής μας φιλοσοφίας. Στην OMODA & JAECOO πιστεύουμε ότι η κινητικότητα δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία, ταυτότητα και συναίσθημα», ανέφερε ο Στρατής Μπατσολάκης, γενικός διευθυντής της O&J Automotive Ελλάς.

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