Tesla: Το Model Y Standard Long Range με πίσω κίνηση

Μια ακόμα έκδοση του Model Y παρουσιάζει στην Ελλάδα η Tesla, η οποία προστίθεται στις υπάρχουσες Model Y Standard, Premium και Performance.

Η έκδοση Model Y Standard Long Range με πίσω κίνηση προσφέρει αυτονομία έως 657 χλμ., έχει αρκετά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με 12,7 kWh/100 χλμ. και σε διάστημα διάρκειας 15 λεπτών μπορεί να φορτίσει για 260 χλμ.

Σημειώνουμε, ότι η Tesla προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερους από 20.000 σταθμούς Supercharger σε όλη την Ευρώπη.

Και το Model Y Standard Long Range διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό πλειάδα χαρακτηριστικών, όπως: απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω εφαρμογής για smartphone, Trip Planner με διαθεσιμότητα Supercharger σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μια ποικιλία επιλογών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας. Περιλαμβάνονται Phone Key, τηλεχειριζόμενος έλεγχος κλιματισμού, Sentry Mode, Dog Mode και όλες οι χαρακτηριστικές λειτουργίες και δυνατότητες των Tesla.

Παράλληλα, το μοντέλο επωφελείται από τις ενημερώσεις over-the-air, που αναβαθμίζουν συνεχώς το όχημα, προσθέτοντας νέες λειτουργίες και δυνατότητες και βελτιώνοντας τις υπάρχουσες, χωρίς επιπλέον κόστος. Διατίθεται επίσης με το Autopilot ως στάνταρ, και είναι έτοιμο, από πλευράς λογισμικού, για το Full Self-Driving (με επίβλεψη).

Το Model Y Standard Long Range με πίσω κίνηση, κατασκευάζεται στο Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg (Γερμανία), οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει με τιμή 46.990 ευρώ και οι παραδόσεις θα αρχίσουν τον Φεβρουάριο του 2026.