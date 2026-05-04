Το τουμπάρισμα, τα τετ-α-κε και οι θεαματικές προσπεράσεις στο Μαϊάμι

Ο 4ος αγώνας της χρονιάς στη Formula 1 που έγινε χθες στο Μαϊάμι, πέρασε στην ιστορία.

Όμως, παραμένει στη μνήμη μας διότι υπήρξαν αρκετά περιστατικά που θα θυμόμαστε, πέραν της 3ης συνεχόμενης νίκης του Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, και το 2-3 που έκανε στο βάθρο η McLaren με Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε με τον μεγάλο άτυχο, τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ενώ ήταν δίπλα δίπλα με τον Σαρλ Λεκλέρ επιχειρώντας με τη Red Bull – Ford να περάσει τη Ferrari του Μονεγάσκου, έκανε ένα θεαματικό τετ-α-κε. Ευτυχώς που δεν τον χτύπησε άλλος οδηγός, αλλά δυστυχώς έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει θέση στο βάθρο, μένοντας 5ος.

Η επόμενη φάση σημειώθηκε στον 6ο γύρο, όταν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls – Ford, έπεσε πάνω στην Alpine του Πιέρ Γκασλί, αναποδογυρίζοντάς τον.

Στον ίδιο γύρο είχαμε και το χτύπημα του Ισακ Χάτζαρ με τη Red Bull – Ford στον τοίχο, που τον οδήγησε σε εγκατάλειψη.

Και φθάνοντας στο τέλος του αγώνα, ο Σαρλ Λεκλέρ μιμήθηκε τον Φερστάπεν, όμως κάνοντας τετ-α-κε χτύπησε ελαφρώς τη Ferrari στον τοίχο, κι ενώ ήταν τρίτος, μετά ακούμπησε τη Mercedes του Ράσελ όταν πήγε να τον προσπεράσει, τον πέρασε και ο Φερστάπεν, πήρε ποινή 20 δευτ. και έμεινε 8ος.

Πέραν όλων αυτών είχαμε και εντυπωσιακές προσπεράσεις και ανακατατάξεις στην κορυφή.