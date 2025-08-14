Volkswagen: Το ID. Buzz πήρε κορυφαία διάκριση στις ΗΠΑ

Η Volkswagen of America, Inc. ανακοίνωσε ότι το πλήρως ηλεκτρικό ID. Buzz του 2025 κέρδισε κορυφαία διάκριση στην κατηγορία Μίνιβαν της Μελέτης J.D. Power U.S. Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) του 2025.

Το ID. Buzz ξεχώρισε για τον κινητήρα και τον σχεδιασμό του, βοηθώντας τη Volkswagen να επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία μάρκας από τον επανασχεδιασμό της μελέτης το 2020.

Η Μελέτη J.D. Power APEAL μετρά τη συναισθηματική προσκόλληση και το επίπεδο ενθουσιασμού των ιδιοκτητών σε 10 τομείς εμπειρίας. Η μελέτη του 2025 βασίζεται σε απαντήσεις από πάνω από 84.000 ιδιοκτήτες νέων οχημάτων, μοντέλων 2025.

Με βαθμολογία 882 στον Δείκτη APEAL, το ID. Buzz ξεπέρασε σημαντικά τον μέσο όρο της κατηγορίας του, κερδίζοντας επαίνους για το εξωτερικό του στυλ, το ομαλό και ισχυρό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και το φιλικό προς το χρήστη εσωτερικό. Πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία στον Δείκτη Κινητήρων στην κατηγορία Μαζικής Αγοράς.

Επίσης, η Volkswagen κατέλαβε την έκτη θέση μεταξύ των εμπορικών σημάτων μαζικής αγοράς με βαθμολογία 845 – πέντε μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας – και βελτιώθηκε σε βασικούς τομείς όπως η οικονομία καυσίμου (+36 μονάδες) και η ψυχαγωγία (+9 μονάδες). Εκτός από το ID. Buzz, το Jetta έπαιξε επίσης ρόλο στην ενίσχυση της συνολικής βαθμολογίας της μάρκας, βελτιώνοντας κατά έξι μονάδες και αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% του μείγματος πωλήσεων της Volkswagen.

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του ID. Buzz είναι η οθόνη ψυχαγωγίας 12,9 ιντσών, ένα σύστημα ατμοσφαιρικού φωτισμού 30 χρωμάτων, η τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού IQ.DRIVE και το Park Assist Plus με Memory Parking.