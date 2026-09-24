Δημόσιες δαπάνες: Κάθε ευρώ έχει αξία

Για χρόνια η συζήτηση για τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας περιστρεφόταν σχεδόν αποκλειστικά γύρω από ελλείμματα, πλεονάσματα και χρέος. Το επόμενο τεστ, όμως, προβάλλει ακόμα πιο απαιτητικό, καθώς στο μικροσκόπιο τίθεται πλέον όχι μόνο το ύψος των κρατικών δαπανών, αλλά το ουσιαστικό αποτέλεσμα που παράγει κάθε ευρώ. Η ανανεωμένη ευρωπαϊκή συζήτηση για την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών μετατοπίζει το βάρος στην αποδοτικότητα, στις παραγωγικές επενδύσεις και στη διαχείριση των δημοσίων έργων. Για την Ελλάδα η εξέλιξη αυτή έχει βαρύνουσα σημασία, ιδίως έπειτα από πολυετή δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν αρκεί πλέον απλώς να «βγαίνουν» οι αριθμοί· απαιτείται τα κονδύλια που εκταμιεύονται από τον προϋπολογισμό να αφήνουν μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Τι μέλλει γενέσθαι με τις αγροτικές ενισχύσεις

Στο πεδίο των δαπανών, αντιμέτωπη με ένα ασυνήθιστα ευρύ κύμα εκκρεμοτήτων βρίσκεται φέτος η διαδικασία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Η ΑΑΔΕ ειδοποίησε 344.536 παραγωγούς, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση το 2025 αλλά έως σήμερα δεν έχουν καταθέσει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2026 ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο προς τούτο. Κρίσιμη καμπή αποτελεί η 25η Σεπτεμβρίου, καθώς όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τότε διατηρούν το δικαίωμα προκαταβολής μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μεταξύ 26ης Σεπτεμβρίου και 16ης Οκτωβρίου, η προκαταβολή μετατίθεται για τις 30 Νοεμβρίου. Το διακύβευμα, συνεπώς, δεν εξαντλείται στον χρόνο εκταμίευσης των ενισχύσεων, αλλά συναρτάται με τον αριθμό των παραγωγών που θα ενταχθούν εγκαίρως στο σύστημα και τις συνακόλουθες επιπτώσεις στην παραγωγική δυναμική της επόμενης περιόδου.

Πονοκέφαλος οι χρεώσεις τρίτων στους λογαριασμούς ρεύματος

Το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) απασχολεί έντονα τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αυτή την περίοδο. Η κυβέρνηση προανήγγειλε μείωση των χρεώσεων για τους οικιακούς καταναλωτές, συνδυαστικά με δημοσιονομική ένεση 200 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη του ελλείμματος των 300 εκατ. ευρώ στον σχετικό λογαριασμό. Όπως επισημαίνει σε επιστολή του ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), πάγιο αίτημα του κλάδου παραμένει η αποκατάσταση συνθηκών σταθερότητας που θα αποτρέψουν νέα διόγκωση του ελλείμματος. Υπογραμμίζεται, μάλιστα, ότι μέχρι σήμερα η οικονομική αιμορραγία των παρόχων εξαιτίας αυτής της δυσλειτουργίας ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η επένδυση Αγγελικούση στη Nvidia

Δεν είναι μόνο τα πλοία που φέρνουν υπεραξίες στην οικογένεια Αγγελικούση. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Nvidia είναι μία από τις σημαντικότερες εισηγμένες συμμετοχές της Nicrone, του family office της Μαρίας Αγγελικούση, με το ύψος της θέση της να μην είναι γνωστό. Η μετοχή του αμερικανικού κατασκευαστή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης έχει υπερτετραπλασιαστεί από τότε που ανέλαβε το βρετανικό σκέλος της Nicrone, πριν από τρία χρόνια, η Λόρα Λέιβερς, πρώην στέλεχος hedge fund. Η Nicrone ιδρύθηκε στην Κύπρο το 2022, άνοιξε γραφείο στο Λονδίνο έναν χρόνο αργότερα και διαχειρίζεται πλέον κεφάλαια άνω του 1 δισ. δολαρίων. Οι μετοχές δεν είναι άγνωστο έδαφος για την οικογένεια. Ο Γιάννης Αγγελικούσης, που απεβίωσε το 2021, επένδυε τα κέρδη της ναυτιλίας σε αμερικανικούς τίτλους, όπως η Apple. Εκείνο το χαρτοφυλάκιο ρευστοποιήθηκε στην πανδημία. Η 44χρονη εφοπλίστρια έχει περιουσία περίπου 13,5 δισ. δολαρίων κατά τον Bloomberg Billionaires Index.

Θέμα ημερών το πλαίσιο για τα data center

Πολύ σύντομα αναμένεται η έκδοση της απόφασης του ΥΠΕΝ με την οποία θα καθορίζεται ποια κέντρα δεδομένων θα πάρουν προτεραιότητα στη σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, τα βασικά κριτήρια θα είναι οι εγγυητικές επιστολές, η φερεγγυότητα των επενδυτών και η ωριμότητα των έργων τους. Σήμερα έχουν υποβληθεί συνολικά αιτήματα για 5 GW, αλλά το ΥΠΕΝ δεν θέλει να καταλάβουν ηλεκτρικό χώρο ανώριμες επενδύσεις εις βάρος άλλων χρηστών. «Πρέπει να καθαρίσει λίγο η ουρά», όπως το έθεσε χθες υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος.

Το πετράδι του στέμματος της ΚΡΙ-ΚΡΙ

Το γιαούρτι αποτελεί το πετράδι του στέμματος της ΚΡΙ-ΚΡΙ. Στο α΄ εξάμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 203,9 εκατ. ευρώ, από 161,9 εκατ. πέρυσι (+25,9%). Τα γαλακτοκομικά ανέβηκαν στα 172,7 εκατ. (+35,3%), ενώ το παγωτό υποχώρησε στα 30 εκατ. (-8,1%). Οι εξαγωγές αντιστοιχούν πλέον στο 67% των πωλήσεων, με άνοδο 40%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν κατά 67% και στην Ιταλία κατά 31%. Η βρετανική αγορά απορροφά πια το 50,3% των εξαγωγών, από 43,3%. Το EBITDA ανήλθε στα 43,2 εκατ. από 26,1 εκατ. (+65,5%). Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 87,6%, στα 36,5 εκατ., με ώθηση και από φορολογικό όφελος 5,7 εκατ. του αναπτυξιακού νόμου. Δύο πελάτες του εξωτερικού καλύπτουν περίπου το 26% των πωλήσεων. Στην Ελλάδα, το μερίδιο στο γιαούρτι υποχώρησε στο 12,9% από 13,7%, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται στην ιδιωτική ετικέτα. Για το 2026 η διοίκηση βλέπει πωλήσεις κοντά στα 400 εκατ. Λόγω όμως των πιέσεων κόστους από την κρίση στη Μέση Ανατολή, τοποθετεί το EBIT στα 57-58 εκατ., κάτω από τον αρχικό στόχο των 60 εκατ.

Υψηλές πτήσεις για τα Attica

Ανοδικές επιδόσεις για την Άττικα Πολυκαταστήματα μετά και το επιτυχημένο crash test του Euronext. Στο πρώτο εξάμηνο ο τζίρος ανήλθε 113,6 εκατ. ευρώ (+7%), ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) διαμορφώθηκαν σε 12,4 εκατ. ευρώ. Οι τουρίστες εκτός Ε.Ε. άφησαν ζεστό χρήμα μέσω Tax Free (στο 10,5% οι πωλήσεις τους), ενώ τα ψηφιακά καλάθια στο e-shop φούσκωσαν κατά 23%. Επίσης, αξίζουν αναφοράς όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση της εισηγμένης. Πρώτον, το αθόρυβο «αντίο» στο κατάστημα του The Mall Athens, που κατέβασε οριστικά ρολά στα τέλη Φεβρουαρίου, αφήνοντας πίσω του διαγραφές παγίων και μισθώσεων άνω των 4,5 εκατ. Δεύτερον, το εκτεταμένο κεφαλαιακό «νοικοκύρεμα» ενόψει IPO: η μητρική Kymora Limited (του ομίλου Ideal Holdings), ως μοναδικός μέτοχος της τότε Μονοπρόσωπης Α.Ε., άντλησε συνολικά 32,8 εκατ. ευρώ σε μετρητά (25,8 εκατ. από επιστροφές κεφαλαίου και 7 εκατ. από μερίσματα). Τρίτον, το πρόστιμο των 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η διοίκηση προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, αλλά αναφέρει πως οι πιθανότητες ολικής ανατροπής του είναι κάτω από 50%, οπότε έσπευσε να το εγγράψει ως ζημιά. Το ραντεβού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο «κλείστηκε» για τις 10 Νοεμβρίου.

Υποχώρηση μεγεθών για Streem logistics

Με τον κύκλο εργασιών να υποχωρεί στα 254.410 ευρώ (-13,85%) και τα καθαρά κέρδη να καταγράφουν βουτιά 70,18% στα 233.902 ευρώ έκλεισε το 2025 για την εταιρεία αποθηκευτικών εγκαστάσεων Streem Logistics, η οποία εμφανίζει επενδυτικά ακίνητα 9,64 εκατ. ευρώ (+1,11%), συνολικό ενεργητικό 10,95 εκατ. ευρώ (-1,33%), ίδια κεφάλαια 2,29 εκατ. ευρώ (+11,27%) και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στα 7,77 εκατ. ευρώ (-1,07%). Όπως προκύπτει από την οικονομική έκθεση του 2025, στο επενδυτικό ακίνητο της εταιρείες στο Σκαραμάγκα έχει εγγραφεί προσημείωση ύψους 7,4 εκατ. ευρώ προς εξασφάλιση κάλυψης ομολογιακού δανείου.