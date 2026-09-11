Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ισχυρίστηκε ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά και να μη βρίσκει», στοχοποιώντας ευθέως τους ανέργους και ανοίγοντας παράθυρο για δραστική κατεδάφιση της κοινωνικής προστασίας μετά τις εκλογές.

Σε μια δήλωση που αποκαλύπτει με ωμό τρόπο τις προθέσεις για το επίδομα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τάχθηκε υπέρ του περιορισμού του στους δύο μόλις μήνες. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του ότι πρόκειται για «προσωπική θέση», ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να τη διεκδικήσει πολιτικά, να την υπερασπιστεί στην προεκλογική περίοδο και να επιδιώξει την εφαρμογή της εφόσον η Νέα Δημοκρατία κερδίσει ξανά τις εκλογές.

Η τοποθέτηση μόνο ως μια αθώα προσωπική άποψη δεν μπορεί, επομένως, να αντιμετωπιστεί. Διατυπώθηκε δημόσια από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, συνδέθηκε ευθέως με το προεκλογικό πρόγραμμα και συνοδεύτηκε από συγκεκριμένη πρόταση για επίδομα ανεργίας για όχι περισσότερο από δύο μήνες και μεταφορά των χρημάτων που θα «γλιτώσει» το κράτος προς τις επιχειρήσεις, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Με άλλα λόγια, ο άνεργος καλείται να πληρώσει τον λογαριασμό μιας ακόμη ελάφρυνσης της εργοδοσίας.

Ο Παύλος Μαρινάκης έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να δηλώσει ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει». Πρόκειται για έναν απόλυτο και κοινωνικά προκλητικό ισχυρισμό, ο οποίος εξαφανίζει από τη δημόσια συζήτηση την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ειδικότητα, τις οικογενειακές υποχρεώσεις, τις χαμηλές αμοιβές, την εποχικότητα και τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, αλλά περίπου ως προσωπική επιλογή του ανέργου. Αν κάποιος δεν έχει εργασία, υπονοείται ότι είτε δεν ψάχνει αρκετά είτε αρνείται τις διαθέσιμες θέσεις, ανεξάρτητα από τον μισθό, το ωράριο, την απόσταση ή την εργασιακή ανασφάλεια που αυτές μπορεί να συνεπάγονται.

Η κυβέρνηση επικαλείται τη μείωση της ανεργίας και τις καταγγελίες επιχειρήσεων ότι δεν βρίσκουν προσωπικό, για να προετοιμάσει ένα νέο πειθαρχικό μήνυμα προς τους εργαζομένους που τους καλεί να αποδεχθούν γρήγορα οποιαδήποτε δουλειά ή να μείνουν χωρίς εισόδημα.

Ο δραστικός περιορισμός του επιδόματος στους δύο μήνες δεν συνιστά απλή «αξιολόγηση από το μηδέν». Ισοδυναμεί με ουσιαστική αποδόμηση ενός βασικού μηχανισμού κοινωνικής προστασίας, ο οποίος υπάρχει ακριβώς για να μη μετατρέπεται η απώλεια εργασίας σε άμεση φτωχοποίηση και απόγνωση.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι και η αναφορά στα χρήματα που θα «γλιτώσουμε». Η ίδια η διατύπωση παρουσιάζει την προστασία των ανέργων ως περιττό δημοσιονομικό βάρος και όχι ως κοινωνική υποχρέωση.

Την ίδια στιγμή, τα ποσά που θα αφαιρεθούν από τους ανθρώπους χωρίς εργασία προτείνεται να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις.

Το πολιτικό σχέδιο που περιγράφεται είναι καθαρό και θέλει λιγότερη προστασία για τον άνεργο, μεγαλύτερη πίεση για αποδοχή οποιασδήποτε θέσης και νέα οικονομική ενίσχυση προς την εργοδοσία.

Οι διευκρινίσεις ότι τα αναπηρικά επιδόματα και τα επιδόματα μητρότητας πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν δεν αναιρούν τον πυρήνα της δήλωσης. Αντίθετα, δείχνουν ότι έχει ήδη αρχίσει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα επιδόματα που θεωρούνται «δικαιολογημένα» και σε εκείνα που μπαίνουν στο στόχαστρο.

Τα κρίσιμα ερωτήματα είναι πλέον πολιτικά και απαιτούν καθαρές απαντήσεις. Αποτελεί αυτή η πρόταση θέση που εξετάζεται από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία; Θα συμπεριληφθεί στο επόμενο εκλογικό τους πρόγραμμα; Με ποια στοιχεία υποστηρίζεται ότι κάθε άνεργος μπορεί να βρει κατάλληλη και αξιοπρεπώς αμειβόμενη δουλειά μέσα σε δύο μήνες; Και πόσοι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς κανένα εισόδημα εάν εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο;

Ο Παύλος Μαρινάκης μπορεί να βάφτισε τη δήλωσή του «προσωπική». Την ίδια στιγμή, όμως, ανακοίνωσε ότι θα τη διεκδικήσει πριν και μετά τις εκλογές. Οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους έχουν κάθε λόγο να την αντιμετωπίσουν ως αυτό που πραγματικά είναι. Ωςμια ξεκάθαρη πολιτική προειδοποίηση για το κοινωνικό κράτος της επόμενης ημέρας.