Τις ρωγμές στην εκλογική νομοθεσία αναζητάει ο χρυσαυγίτης Ηλίας Κασιδιάρης που αποφυλακίστηκε την Τρίτη εκτίοντας ποινή περίπου 7 χρόνων καταδίκη του σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ως διευθυντικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης. Ο ίδιος προανήγγειλε «επίσημο διάγγελμα» στον ελληνικό λαό την Δευτέρα, μέσω του διαδικτύου, αν και διάγγελμα κάνει μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακόμη και ο πρωθυπουργός κάνει δηλώσεις. «Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή» ανέφερε έξω από την φυλακή. «Στη δημοκρατία, όμως, ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος λαός, εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες». Την Δευτέρα θα πει και το όνομα του κόμματος με το οποίο θα είναι υποψήφιος. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα φτάσει και στις κάλπες.

Μπλόκα

Τα εμπόδια είναι πολλά για την επιστροφή του στη βουλή. Η ρύθμιση Βορίδη του 2023 απαγορεύει σε καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση, την συμμετοχή στις εκλογές με την ιδιότητα του προέδρου του κόμματος ή και ως κρυπτόμενος ηγέτης, χρησιμοποιώντας ένα άλλο κόμμα ως δούρειο ίππο. Στην δημόσια συζήτηση παρουσιάστηκε το επιχείρημα των συνταγματολόγων ότι η απαγόρευση της συμμετοχής στις εκλογές δεν παύει τώρα με την αποφυλάκιση του, αλλά ισχύει για όλο το διάστημα της ποινής (13 χρόνια) και όχι μόνο για τον χρόνο κράτησης του (7 χρόνια). Και αυτήν την απόφαση όμως θα πρέπει να την πάρει ο Άρειος Πάγος.

Η δυσκολία του ανεξάρτητου

Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το κατά πόσο ο Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει υποψήφιος ως ανεξάρτητος βουλευτής– δηλαδή μόνος του. Η απάντηση είναι ναι. Δεν υπάρχει σχετική απαγόρευση. Ο νόμος επιτρέπει την κάθοδο σε ανεξάρτητους βουλευτές. Για την είσοδό τους στην Βουλή, όμως θα πρέπει να πάρουν στην εκλογική περιφέρεια που κατεβαίνουν, ψήφους που θα αντιστοιχούν στο 3% του εκλογικού σώματος σε όλη τη χώρα. Στις εκλογές της του Ιουνίου του 2023 τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν γύρω στα 5.215.000. Το 3% που είναι το όριο εισόδου στη Βουλή, έφτανε γύρω στις 156.000 ψήφους.

Ο Νότιος τομέας

Αυτές τις ψήφους ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να τις πάρει ούτε στην μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στο Νότιο Τομέα Αθήνας, όπου εκλέγονται 19 βουλευτές. Εκλογολόγοι μου εξήγησαν ότι για να εκλεγεί ανεξάρτητος βουλευτής ο Κασιδιάρης χρειάζεται το 100% των ψήφων της Α’ Αθήνας, το 60% του Νότιου Τομέα κλπ. Δηλαδή στην Αθήνα να μην ψηφιστεί κανένα άλλο κόμμα και στο Νότιο Τομέα το 40% των ψήφων να το μοιραστούν τα υπόλοιπα κόμματα που θεωρείται απίθανο. Επομένως με σενάριο επιστημονικής φαντασίας μοιάζει ένα τέτοιο σενάριο.

Με άλλο κόμμα

Ο Κασιδιάρης είναι σε ανοιχτή γραμμή με ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες. Βρίσκονται κοντά του και τον επισκέπτονταν και στη φυλακή ο Γιάννης Δημητροκάλλης, ο Γιώργος Μανούσος και ο Διονύσης Βαλτογιάννης. Ο ανεξάρτητος βουλευτής που επίσης προέρχεται από τους Σπαρτιάτες Κώστας Φλώρος, φλέρταρε με την ΝΔ, μετά με το κόμμα της Λατινοπούλου, αλλά είναι ανοιχτό το τι θα κάνει με την επιστροφή Κασιδιάρη.

«Μιλάει με τη Νίκη»

Η δικηγόρος του Βάσω Πανταζή δήλωσε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα. Ωστόσο μπορεί να κατέβει με άλλο πολιτικό σχηματισμό. «Αναφέρομαι σε υφιστάμενη, μη κοινοβουλευτική παράταξη. «Οι ανεξάρτητοι βουλευτές -όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες- θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα» τόνισε. Πρόσθεσε ότι έχει επαφές με το κόμμα της Νίκης και απευθύνεται στους ψηφοφόρους της Λατινοπούλου και του Βελόπουλου.

Σε συνεργασία

Έλα ακόμη σενάριο που συζητείται είναι ο Κασιδιάρης να πάρει το πράσινο φως από τον Άρειο Πάγο να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής, παράλληλα ένα άλλο κόμμα να περάσει κάτω από τα ραντάρ του Αρείου Πάγου, να πάρει κι εκείνο το πράσινο φως και πριν τις εκλογές να δηλώσει ότι το στηρίζει. Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές τόνισαν στην στήλη ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άλλωστε και αυτό το σενάριο εάν ίσχυε θα προϋπόθετε την εκλογή Κασιδιάρη σε μια εκλογική περιφέρεια, με το 3% των ψήφων της επικρατείας και το άλλο κόμμα να έμπαινε στη Βουλή

Αναταράξεις

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση του νεοναζί Χρυσαυγίτη προκαλεί αναταράξεις ιδιαίτερα στα μικρά κόμματα στα δεξιά της ΝΔ. Μυστικές δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι οι ψηφοφόροι του Κασιδιάρη είναι κυρίως νεαρές ηλικίες τις οποίες διεκδικεί και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αν κατέβει ο Κασιδιάρης εκτιμάται ότι θα γρατσουνίσει την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, τη Νίκη αλλά και τον Τσίπρα, που εμφανίζει μία δυναμική στις νεαρές ηλικίες που είναι απογοητευμένες και οργισμένες.

Στρίψατε δεξιά με Φλωρίδη;

Μεγάλο στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η υποψηφιότητα του Γιώργου Φλωρίδη στην Α’ Θεσσαλονίκης την οποία ανακοίνωσε χθες. Στελέχη της ΝΔ είναι μουδιασμένα από την επιλογή καθώς στη βόρεια Ελλάδα ο Βελόπουλος χτυπάει ισχυρά διψήφια και γενικώς η δεξιά καλά κρατεί. Οι πασοκικές ρίζες του Φλωρίδη, αναρωτιούνται μήπως ενεργοποιήσουν αντανακλαστικά στα συντηρητικά παραδοσιακά ακροατήρια τη ΝΔ. Οι πληροφορίες όμως λένε ότι έγιναν μετρήσεις και έχει αρκετές πιθανότητες εκλογής.

Η σκιά του Δούκα

Νέος πονοκέφαλος για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πριν ακόμη σβήσουν τα φώτα της ΔΕΘ όπου τόνισε ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ αποτελεί αξιακή πολιτική, ένας ακόμη βουλευτής ο Απόστολος Πάνας δεν απέκλεισε την συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα την οποία κατέταξε στην σοσιαλδημοκρατία. Η Χαριλάου Τρικούπη τον άδειασε. Το παρασκήνιο λέει ότι, ενώ ήταν στο στενό πυρήνα των βουλευτών του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά διαφώνησαν και βρίσκεται πλέον πιο κοντά στον Χάρη Δούκα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν φωνές στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. που έχουν το βλέμμα στραμμένο και προς την ΝΔ και προς τον Τσίπρα. Είτε πάρει το ΠΑΣΟΚ την αυτοδυναμία που θέλει ο κ.Ανδρουλάκης και που θεωρείται άπιαστο όνειρο, είτε θα βγει δεύτερο ή τρίτο κόμμα, οι συνεργασίες θα είναι αναπόφευκτες γιατί δε μπορεί η χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Και τότε θα δούμε ποιες τάσεις θα υπερισχύσουν.