ΝΤΙΝ Η είδηση του ξαφνικού και άδικου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη πάγωσε το πανελλήνιο, σκορπίζοντας θλίψη για την απώλεια ενός αυθεντικά μοναδικού καλλιτέχνη που σφράγισε με την ιδιοσυγκρασία του τη νυχτερινή διασκέδαση, καταφέρνοντας να ενώσει πολλές φορές τις «όχθες» της εγχώριας μουσικής μας σκηνής. Ο Μαζώ πάλεψε με τα σκοτάδια, έκανε τα λάθη του και έζησε τα πάθη του. Δική του η ζωή, δική του και η επιλογή. Και σίγουρα το να «κρίνεται» ενώ δεν είναι πια ανάμεσά μας, είναι ένα ακόμα… σημείο των καιρών και ιδιαίτερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με ανώνυμους, βεβαίως βεβαίως, χρήστες να ξεσπούν στα πληκτρολόγιά τους! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, μέσα σε χρόνο ντετέ, τα social media και τα τηλεοπτικά παράθυρα πλημμύρισαν από ένα εκμεταλλεύσιμο κύμα ψηφιακού θρήνου, με δεκάδες «όψιμους» φίλους και σελέμπριτι να ξεθάβουν άρον άρον παλιές, κοινές τους φωτογραφίες με τον τραγουδιστή, με σκοπό να γίνουν βάιραλ και να… απολαύσουν λίγη δημοσιότητα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το πιο εξοργιστικό είναι ότι ανάμεσά τους βρίσκονται και κάποιοι που βρήκαν την ευκαιρία να γίνουν «γνωστοί», ενώ στην πρόσφατη περιπέτειά του, του είχαν γυρίσει επιδεικτικά την πλάτη κι ορισμένες φορές είχαν μάλιστα «αγκαλιάσει» τα ψέματα εναντίον του. Αρκετοί από αυτούς που τον έστησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα των φτηνών και ανυπόστατων κουτσομπολιών, τώρα δηλώνουν… συντετριμμένοι για μερικά φτηνά κλικ. Η αλήθεια, όμως, είναι μία: ο Γιώργος ήρθε, γλέντησε, άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στη μουσική βιομηχανία και έφυγε… έστω και, δυστυχώς, πάρα πολύ νωρίς, αφήνοντας τη νυχτερινή διασκέδαση οριστικά πιο φτωχή! Μαζί της και την τηλεοπτική σκηνή, καθώς, εκτός από τη συμμετοχή του στο «The Voice», βρισκόταν σε συζητήσεις με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ προκειμένου να αναλάβει ένα νέο πρότζεκτ, το οποίο θα είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Γυρίζουμε σελίδα και πάμε στα της τηλεοπτικής σκηνής, όπου η μάχη για την πρωτιά καλά κρατεί, κυρίως ανάμεσα σε «απέναντι» ενημερωτικές εκπομπές, ενώ η ψυχαγωγία ετοιμάζεται με ελπίδες… να μην περάσει απαρατήρητη από τα μηχανάκια της Nielsen. Όπως αναφέραμε χθες σε ρεπορτάζ του newsit, είναι οριστικό πλέον ότι η Φαίη Σκορδά θα λέει «καλημέρα» τα πρωινά του σαββατοκύριακου από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Στόχος και επιθυμία είναι η εκπομπή να είναι αμιγώς ψυχαγωγική, αφήνοντας εκτός θέματα από το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά με σύντομες ενημερωτικές παρεμβάσεις από τον ειδησεογραφικό τομέα του καναλιού, όταν και αν συμβαίνει κάποιο έκτακτο γεγονός. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Είναι γεγονός ότι η μυθοπλασία γκαζώνει, αρχής γενομένης από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, με τις «Μπλε Ώρες» να κάνουν πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, με διπλό επεισόδιο. Με τον ίδιο καταιγιστικό τρόπο, με διπλό επεισόδιο, θα έρθουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 και τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» στο MEGA, και πλέον από τη μεθεπόμενη Δευτέρα, στις 21 Σεπτεμβρίου, θα γίνει κυριολεκτικά… της μυθοπλασίας στον τηλεοπτικό αέρα. Τώρα, ποια σειρά θα καταφέρει «να βλέπει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει το τηλεκοντρόλ»… είναι μία μεγάλη κουβέντα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε μία… μεγάλη αποχώρηση αναφέρεται το σημερινό κουίζ, την οποία δεν αποκαλύπτω… ακόμα, μην τυχόν και στραβώσει το deal! Βέβαια, στο παρασκήνιο λέγεται ότι έχει ήδη κλείσει την επόμενη συνεργασία, αλλά δεν έχουν πέσει ακόμα οι υπογραφές… οπότε μηδένα προ της υπογραφής…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αν γίνει, τότε θα ακουστούν πολλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο… κύριος λόγος της αποχώρησης είναι η κατά πολύ… υψηλότερη αμοιβή! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ