Τι αλλάζει στον εξωδικαστικό

Από τις 21 Σεπτεμβρίου ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποκτά νέο εργαλείο για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, ωστόσο η επιπλέον προστασία δεν παρέχεται χωρίς τίμημα. Ο οφειλέτης θα διατηρεί το δικαίωμα προστασίας της κατοικίας όπου διαμένει, αλλά εφόσον διαθέτει και άλλα εμπράγματα βάρη ή ακίνητα, αυτά θα εντάσσονται υποχρεωτικά στη διαδικασία αξιοποίησης ή ρευστοποίησης. Η φιλοσοφία της ρύθμισης έγκειται στο ότι η πρώτη κατοικία εξαιρείται από το «πακέτο» της περιουσίας που κινδυνεύει, όχι όμως και η υπόλοιπη. Σε αντάλλαγμα, μπορεί να προκύψει χαμηλότερη μηνιαία δόση και ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής. Με άλλα λόγια, το νέο πλαίσιο παρέχει ανάσα αναφορικά με την κύρια κατοικία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συνιστά «συγχωροχάρτι» για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη.

e-banking ενοικίων: Τα μυστικά της νέας παράτασης

Μπορεί η ΠΟΜΙΔΑ να ζήτησε παράταση στην υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω του τραπεζικού συστήματος, ωστόσο η νέα αναβολή δεν θα πρέπει να αποδίδεται σε κυβερνητική «παραχώρηση» προς τους ιδιοκτήτες. Οι τεχνικές εκκρεμότητες είναι εκείνες που ουσιαστικά μεταθέτουν χρονικά την εφαρμογή του μέτρου. Το δομικό πρόβλημα, το οποίο έχει οδηγήσει ήδη σε τρεις διαδοχικές αναβολές, έγκειται στο γεγονός ότι το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) -επί του οποίου θα εδραστεί η διασταύρωση- παραμένει ημιτελές, καθώς καταγράφονται σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων του Ε9 και του Εθνικού Κτηματολογίου. Προτού αξιωθεί από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές η αποκλειστική διενέργεια συναλλαγών μέσω τραπεζών, η φορολογική διοίκηση οφείλει να αποσαφηνίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε ακινήτου – εγχείρημα στο οποίο το Δημόσιο έχει υπερβεί μέχρι στιγμής κάθε τεθέν χρονοδιάγραμμα.

Θα υπάρξουν και νέες «airBaltic»;

Η κρίση στην Μέση Ανατολή ξεκίνησε να φέρνει αντιμέτωπη την οικονομία με τα χειρότερα. Έτσι, στις αερομεταφορές, η airBaltic, η εθνική αερομεταφορέας της Λετονίας με έδρα τη Ρίγα, κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο Κεφάλαιο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα, ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για τη δεύτερη αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως -και την πρώτη στην Ευρώπη- που καταφεύγει στη διαδικασία αυτή επικαλούμενη την άνοδο των τιμών καυσίμων μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, μετά την αμερικανική Spirit Airlines τον Μάιο. Η κίνηση στοχεύει στην αναδιάρθρωση του χρέους υπό δικαστική εποπτεία, με την αεροπορική να διαβεβαιώνει ότι πτήσεις, κρατήσεις και εξυπηρέτηση πελατών θα συνεχιστούν κανονικά. Η εταιρεία εξασφάλισε χρηματοδότηση 350 εκατ. ευρώ από τις Strategic Value Partners, Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley και Oaktree Capital Management, ενώ ομόλογα 380 εκατ. ευρώ αναδιαρθρώνονται με αναβολή τοκοχρεολυσίων. Το λετονικό δημόσιο (ελέγχει το 88,37% της εταιρείας-με το υπόλοιπο 10% να ανήκει στην Lufthansa) περιόρισε τη στήριξή της σε δάνειο 30 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, επικαλούμενο κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Το 2025 τα έσοδα της airBaltic έφτασαν τα 779,3 εκατ. ευρώ, με ζημιές 44,3 εκατ. ευρώ. Ο στόλος των 54 Airbus A220-300 θα συρρικνωθεί σε 36 αεροσκάφη έως το τέλος του 2026. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027.

To «ισχυρό χαρτί» της Aegean

Η Aegean έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με ζημιές 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 47,9 εκατ. πέρυσι, παρότι ο κύκλος εργασιών ανέβηκε στα 816,6 εκατ. ευρώ, αύξηση 4%, με 7,8 εκατ. επιβάτες. Το EBITDA υποχώρησε 7% στα 145,3 εκατ. ευρώ. Το κόστος καυσίμων εκτινάχθηκε, η τιμή του jet fuel παραμένει διπλάσια από τις αρχές του έτους, και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έκοψε μέρος του δικτύου για τέσσερις μήνες, από τον Μάρτιο ως τον Ιούνιο. Προστέθηκαν και συναλλαγματικές ζημιές 14,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 30,6 εκατ. το 2025. Το δεύτερο τρίμηνο λειτούργησε ως αντίβαρο, με κέρδη μετά φόρων 18,5 εκατ. ευρώ. Ο CEO Δημήτρης Γερογιάννης προανήγγειλε πειθαρχημένη διαχείριση χωρητικότητας για τους επόμενους 6-8 μήνες, όσο το καύσιμο παραμένει ακριβό. Το πιο «ισχυρό χαρτί» της εταιρείας; Η ρευστότητα 956,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 114 εκατ. σε ετήσια βάση, ακόμη και μετά τη διανομή μερίσματος 81,1 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA μένει σταθερός στο 1,6x, σημάδι ότι η πίεση είναι λειτουργική και δεν προέρχεται από τον δανεισμό.

To bet της Eurobank στην Allwyn

Στα 13 ευρώ, από 13,40 ευρώ χαμηλώνει την τιμή-στόχο για την Allwyn AG η Eurobank Equities, δίνοντας σύσταση «hold». Η χρηματιστηριακή τοποθετεί τις εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) κατά 1% έως 2% για την περίοδο 2026-2028, μετά τα μεγέθη του β’ τριμήνου. Η αιτία εντοπίζεται κυρίως στην αμερικανική θυγατρική PrizePicks, της οποίας τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις 3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, παρότι το ποντάρισμα ανέβηκε πάνω από 35%, καθώς η εταιρεία επένδυσε σε προωθητικές ενέργειες. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν η μόχλευση στο 3,5x, οι κανονιστικοί κίνδυνοι στη Βραζιλία και στην Αυστρία, και η αβεβαιότητα γύρω από τα δικαιώματα πώλησης μειοψηφούντων μετόχων, που αναμένεται να επιβαρύνουν τις ταμειακές ροές κατά 140 έως 170 εκατ. ευρώ ετησίως. Με αποτίμηση 9,2 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, η Allwyn διαπραγματεύεται πλέον με premium έναντι ανταγωνιστών όπως η Flutter.

Όσα γνωρίζουν οι Γάλλοι για το φετινό χειμώνα

Για έναν δύσκολο χειμώνα στο ενεργειακό μέτωπο προειδοποιεί η αγορά, όπως αποτυπώνεται ευκρινώς στις τιμές spot και στα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Η ανησυχία, μάλιστα, αρχίζει πλέον να επεκτείνεται χρονικά, αγγίζοντας και το 2027. Την περασμένη εβδομάδα, ηχηρό «καμπανάκι» έκρουσε το γαλλικό προθεσμιακό συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας για το επόμενο έτος, το οποίο εκτινάχθηκε σε υψηλό 2,5 ετών, αγγίζοντας τα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Καθώς η Γαλλία λειτουργεί ως η βασική ενεργειακή «μπαταρία» της Ευρώπης και συνιστά τη μεγαλύτερη εξαγωγό χώρα, η εγχώρια τιμή της τείνει να διαμορφώνει τη βάση αναφοράς για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών.

Το «Σινικό Τείχος» στο πετρέλαιο

Σε θετικό πρόσημο επέστρεψε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο το εμπορικό ισοζύγιο καυσίμων της Κίνας, εξέλιξη που λειτουργεί ως πολύτιμο αντίβαρο στήριξης για τη διεθνή αγορά σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη συγκυρία.

Σε επίπεδο στατιστικής μεταβολής, η απόκλιση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες δεν φαντάζει δραματική: από έλλειμμα της τάξεως του -0,6%, το κινεζικό ισοζύγιο διαμορφώνεται πλέον στο +0,2%. Εντούτοις, δεδομένου του τεράστιου όγκου της εγχώριας κατανάλωσης, πρόκειται για αξιοσημείωτες ποσότητες σε απόλυτα μεγέθη. Διεθνείς αναλυτές χαρακτηρίζουν ήδη την κινεζική αγορά ως την έσχατη γραμμή άμυνας που διαθέτει αυτή τη στιγμή η παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Δυναμική διείσδυση της ΔΕΗ και στο φυσικό αέριο

Εκτενή κάλυψη έλαβε το σταθερό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, το οποίο σε ένα περιβάλλον έντονων ανατιμήσεων προσέφερε προβλεψιμότητα και διέξοδο στους καταναλωτές. Παράλληλα, ωστόσο, η επιχείρηση τοποθετείται επιθετικά και στα τιμολόγια φυσικού αερίου, διαμορφώνοντας ανταγωνιστική τιμολόγηση έναντι των υπολοίπων παρόχων. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι σε λίγες εβδομάδες εκκινεί επισήμως η χειμερινή περίοδος θέρμανσης.