«Όχι πριν τον Μάιο» ο Τσίπρας, «πριν το καλοκαίρι» η Καρυστιανού, θα ανακοινώσουν τα κόμματα τους. Δεν βιάζονται, είναι το μόνο βέβαιο. Απλώς δεν ξέρω αν δεν κάνουν το βήμα γιατί τεστάρουν το πολιτικό σύστημα ή αν παίζουν καθυστερήσεις γιατί δεν είναι έτοιμοι. Η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι τους ζορίζει και το όνομα. Αλλά θα το βρουν μέχρι τότε. Το δια ταύτα είναι ότι η αβεβαιότητα συνεχίζεται αφού δεν μπορεί να γίνει καμία σοβαρή αξιολόγηση της δυναμικής των κομμάτων που επηρεάζονται έμμεσα ή άμεσα από τη δημιουργία των νέων.

Συνεχίζουμε να πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Οι επόμενες εκλογές θα είναι οι πλέον απρόβλεπτες διότι μπορεί να επιφυλάσσουν εκπλήξεις μέχρι την τελευταία στιγμή.

Υπουργός;

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι της πρότειναν τη θέση της υπουργού Δικαιοσύνης. Το ερώτημα είναι ποιο κόμμα. Γιατί λογικά μόνο η ΝΔ που κυβερνάει μπορεί να κάνει μια τέτοια πρόταση. Αν της το πρότεινε ένα μικρό κόμμα δεν έχει καμία σημασία γιατί παραπέμπει σε αυτό που λέγεται στα καφενεία «αν ήμουν εγώ ο πρωθυπουργός».

Νοίκιασε πλέον δικό της διαμέρισμα στο Κολωνάκι το οποίο λειτουργεί και ως γραφείο όταν έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Εκεί κάνει τις επαφές της και για το κόμμα.

Με αλφαβητική σειρά

Το Σάββατο, 28/2 είναι η τρίτη μαύρη επέτειος από την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Ο σύλλογος πληγέντων στον οποίο ήταν πρόεδρος και της ζήτησαν να αποχωρήσει -όταν ανακοίνωσε την απόφαση της να κάνει κόμμα-, έχει κλείσει το Σύνταγμα για την κεντρική του εκδήλωση στην Αθήνα. Νέος πρόεδρος είναι ο Παύλος Ασλανίδης, άλλαξε και το Δ.Σ. Θα τοποθετηθούν εξέδρες και μικροφωνικές εγκαταστάσεις για τις ομιλίες.

Ρώτησαν την Μαρία Καρυστιανού εάν θέλει να μιλήσει ως γονέας -όχι με άλλη ιδιότητα ως μελλοντική πολιτική αρχηγός. Μέχρι χθες δεν είχε απαντήσει ακόμη. Μετά τον Ασλανίδη οι ομιλίες θα γίνουν με αλφαβητική σειρά. Εκείνη είναι τρίτη ή τέταρτη.

Ψυχρότητα

Οι σχέσεις της Καρυστιανού με τους άλλους συγγενείς δεν είναι και οι καλύτερες μετά την απόφαση της να δημιουργήσει κόμμα. Υπάρχει μια ψυχρότητα. Δεν είναι και το καλύτερο αυτό. Είναι άνθρωποι που τους ένωσε ο πόνος της απώλειας. Εάν δεν ήταν η Καρυστιανού πιθανόν να μην είχε την δημοσιότητα που πήρε ο σύλλογος πληγέντων.

Υπάρχει μια πικρία από αρκετούς ότι εκμεταλλεύτηκε τον άδικο χαμό των παιδιών τους για να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες της. Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορεί να απαγορευτεί στον οποιονδήποτε να διαχειριστεί ο ίδιος όπως κρίνει το προσωπικό του δράμα και να κάνει κόμμα ή να πάρει οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία.

Νέα πυρά Σαμαρά

Στο να παρεμβαίνει όποτε κρίνει ότι αποφάσεις και επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη έρχονται σε αντίθεση με τα δικά του πιστεύω, εστιάζει ο Αντώνης Σαμαράς. Το έκανε και την Τετάρτη με αφορμή την σύμβαση με την Chevron, στην οποία αναφέρθηκε με δημοσίευμα της η «Εστία».

Ο πρώην πρωθυπουργός κατήγγειλε όρους «που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων». Αναφέρθηκε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου ο οποίος την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι στην Κάσο υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία, και ότι οι έρευνες λόγω Τουρκίας, ΔΕΝ ολοκληρώθηκαν».

Δεν θα την ψηφίσει

Όλα δείχνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα ψηφίσει υπέρ της έγκρισης της σύμβασης με την Chevron όταν έρθει στη Βουλή. Υπάρχουν και άλλοι βουλευτές που θα ζητήσουν να κατατεθούν όλα τα «συνημμένα» της σύμβασης.

Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως λένε πολιτικοί φίλοι του Αντώνη Σαμαρά.

«Εκτός πραγματικότητας»

Το Μαξίμου άρπαξε το γάντι και το πέταξε πίσω. Έκανε λόγο για γνωστές τοποθετήσεις «εκτός πραγματικότητας». Όσον αφορά στο κόμμα Σαμαρά, αρκετοί θεωρούν ότι το πιο πιθανό είναι να μην το κάνει.

Η γνώμη μου είναι ότι όλα θα εξαρτηθούν από την ευρύτερη δυναμική των κομμάτων και το κατά πόσο ο Μητσοτάκης θα χάσει από μόνος του ή αν χρειαστεί και το σπρώξιμο που πρώην πρωθυπουργού. Είναι η μοναδική περίπτωση πάντως που γρήγορα ξεκαθάρισε το τοπίο ότι αν γίνει το βήμα θα γίνει ίσως και 40 μέρες πριν τις κάλπες.

Ο Δένδιας

Στην εκδήλωση της νομαρχιακής επιτροπής Μεσσηνίας της ΝΔ στις 14 Μαρτίου, στην Καλαμάτα, προσκλήθηκε να μιλήσει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Απάντησε θετικά υπό την αίρεση ότι δεν θα προκύψει κάποια έκτακτη υπουργική υποχρέωση. Όχι, ο Αντώνης Σαμαράς αν και Καλαματιανός δεν θα δώσει το παρών διότι είναι κομματική εκδήλωση και ο Μητσοτάκης τον έχει διαγράψει από τη ΝΔ.

Πολλοί στην ΚΟ αναρωτιούνται αν ο Δένδιας επαναλάβει από το σαμαρικό «κάστρο» τις γνωστές θέσεις του ότι ανησυχεί από τις δημοσκοπήσεις και η ΝΔ πρέπει να επιστρέψει στο εύρος της παράταξης, να ξαναβρεί το DNA της.

Για Σαμαρά

Η θέση του υπουργού Άμυνας είναι επίσης ότι πρώην πρωθυπουργοί δεν διαγράφονται από το κόμμα και θα ήθελε να υπάρξει επαναπροσέγγιση (αν και δεν το λέει ευθέως). Θα τα επαναλάβει; Για να μην πει τίποτα αποκλείεται. Κωστής Χατζηδάκης, Μακάριος Λαζαρίδης και Παύλος Μαρινάκης σε μικρότερες δόσεις άφησαν αιχμές σε βάρος του Δένδια.

Θεωρείται δελφίνος αν και δεν έχει ομάδες επιρροής στα όργανα. Άρχισαν τα τζαρτζαρίσματα και στη ΝΔ ενώ ακούγεται όλο πιο συχνά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατεβάζει ταχύτητες

Μετά την σφοδρή σύγκρουση που είχε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με τον γιατρό του νοσοκομείου Νίκαιας κατέβασε ταχύτητες. Το Μαξίμου τον κάλυψε όπως και αρκετά στελέχη. Το γεγονός όμως ότι ο γιατρός φόρεσε χειροπέδες και αστυνομικοί συνεπλάκησαν με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σόκαρε.

Έστω κι αν ήταν ακραίες οι συμπεριφορές και από τις δύο πλευρές. Όλα ξεκίνησαν όταν ο γιατρός και οι άλλοι επιχείρησαν να εμποδίσουν την είσοδο του υπουργού στο νοσοκομείο. Αποσύρθηκε από τα ΜΜΕ ο Άδωνις. Κακλαμάνης και Κικίλιας πήραν αποστάσεις. Υπήρξαν και φωνές στη ΝΔ ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση να τα βάζει με τους γιατρούς.

Θα πάει ξανά ο Γεωργιάδης στο νοσοκομείο της Νίκαιας όπως δήλωσε αλλά αφού ηρεμήσουν γενικώς τα πνεύματα. Οι ίδιες εικόνες εντός και εκτός νοσοκομείου δεν πρέπει να επαναληφθούν.