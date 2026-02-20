Επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Νέο βίντεο από τον γιατρό που συνελήφθη – «Χυδαία συκοφαντία, ο υπουργός με απείλησε με απόλυση»

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες Πέμπτη (19.2.26) στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τον γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά να απαντά δημόσια στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, περί επίθεσης εναντίον του.

Σε γραπτή δήλωσή του ο γιατρός Δημήτρης Ζιαζιάς, σήμερα Παρασκευή (20.2.26), απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι έδειρε, έφτυσε ή εξύβρισε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στα χθεσινά επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κάνοντας λόγο για «χυδαία συκοφαντία».

Προκαλεί, μάλιστα, την ομάδα επικοινωνίας του υπουργού να δημοσιοποιήσει οποιοδήποτε βίντεο ή ντοκουμέντο που να αποδεικνύει -όπως λέει- έστω έναν από τους ισχυρισμούς.

Ο Δημήτρης Ζιαζιάς περιγράφει, συγκεκριμένα, πώς κατά τη διάρκεια «ειρηνικής διαδήλωσης» εντός του νοσοκομείου, αστυνομικές δυνάμεις και ΜΑΤ απωθούσαν τους συγκεντρωμένους για να ανοίξουν διάδρομο για τον υπουργό.

Υποστηρίζει ότι τον άρπαξαν άνδρες με πολιτικά, πιθανόν της ασφάλειας, τον οδήγησαν σε χώρο όπου βρίσκονταν οι επίσημοι και, εν μέσω φωνών ότι «έφτυσε τον υπουργό», του πέρασαν χειροπέδες πισθάγκωνα.

Κατά τον ίδιο, η σύλληψη έγινε με εντολή του υπουργού και του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου. Αναφέρει ότι μεταφέρθηκε σε πλαϊνό χώρο των ΤΕΠ, μακριά από κάμερες, όπου -όπως καταγγέλλει- ο υπουργός τον απείλησε προσωπικά με απόλυση.

Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα νέο βίντεο του περιστατικού, το οποίο δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του γιατρού, ο ίδιος παρέμεινε δεμένος με χειροπέδες και φρουρούμενος μέχρι την αποχώρηση της πολιτικής ηγεσίας. Αρνήθηκε, όπως αναφέρει, να ζητήσει συγγνώμη για πράξη που «δεν έκανε», ενώ ισχυρίζεται ότι αργότερα ο υπουργός εμφανίστηκε στα ΜΜΕ λέγοντας πως «του τη χάρισε» και δεν έδωσε συνέχεια.

«Στη συνέχεια, με μετέφεραν σε άλλο χώρο των ΤΕΠ δεμένο με χειροπέδες όπου έμεινα φρουρούμενος από αστυνομικούς μέχρι το τέλος της φιέστας. Τότε ο Α. Γεωργιάδης ήρθε με δήθεν συγκαταβατικό ύφος να μου πει ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια στο περιστατικό, δεν θέλει να με στείλει στο κρατητήριο κτλ απαιτώντας να του πω συγγνώμη. Του απάντησα ότι δεν πρόκειται να πω συγνώμη για κάτι που δεν έκανα και ότι αυτός που δέχτηκε τη μεγαλύτερη βία ήμουν εγώ. Συγγνώμη πρέπει να ζητήσει ο ίδιος για τον τρόπο με τον οποίο μπήκε στο νοσοκομείο, ως στρατός κατοχής. Το βράδυ με ειδοποίησαν φίλοι ότι βγήκε στα κανάλια και είπε ότι “μου τη χάρισε γιατί θα μπορούσε να με στείλει στο κρατητήριο”».

Η ανακοίνωση του γιατρού δεν περιορίζεται στην περιγραφή του επεισοδίου. Προχωρά σε πολιτική κριτική, κάνοντας λόγο για «καταστολή και βία» μέσα σε δημόσιο νοσοκομείο και για απόπειρα παραδειγματισμού εργαζομένων που διαμαρτύρονται.

Συνδέει το περιστατικό με τη συνολική κατάσταση στο ΕΣΥ, τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών, τη διαχείριση της πανδημίας και – όπως υποστηρίζει – επιλογές που οδηγούν σε υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων. Χρησιμοποιεί μάλιστα έναν ιστορικό παραλληλισμό με ευρήματα Νεάντερταλ στο σημερινό Ιράκ, για να θέσει το ερώτημα αν το σύγχρονο σύστημα υγείας διασφαλίζει φροντίδα στους πιο αδύναμους.

«Το γιατί ήταν τόσο θερμή η υποδοχή ας το αναζητήσει κανείς στα μέτρα που μετατρέπουν τη Νίκαια από νοσοκομείο των φτωχών σε φτωχό και διαλυμένο νοσοκομείο των φτωχών. Περιμένει κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης υποδοχή με ροδοπέταλα; Οπότε αποφάσισε να παρουσιάσει το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης. Αυτό της καταστολής και της βίας, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να συμπεριφέρονται σαν στρατός κατοχής μέσα στο νοσοκομείο. Όμως ούτε αυτό μπόρεσε να διαλύσει τη συγκέντρωση. Έτσι, έδρασε ακόμα πιο επιθετικά, συλλαμβάνοντας – τυχαία ή μπορεί όχι και τόσο τυχαία- εμένα από το σωρό με όλα όσα περιέγραψα παραπάνω να ακολουθούν. Πρώτον, για να με εκφοβίσει και να με εξευτελίσει, ώστε να παραδειγματιστούν και όσοι συνάδελφοι αγωνίζονται και διεκδικούν. Δεύτερον, για να παρουσιάσει ένα στημένο σκηνικό δήθεν “απειλής της σωματικής του ακεραιότητας από γιατρό του ΕΣΥ”, γιατί κανένα άλλο σχέδιο δεν είχε πετύχει ως τότε», καταλήγει ο γιατρός.

Πηγή: iatropedia.gr