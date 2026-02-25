Μαρία Καρυστιανού: Μου έταξαν το υπουργείο Δικαιοσύνης, απέρριψα την πρόταση – Πριν το καλοκαίρι η ανακοίνωση του νέου κόμματος, μας ζορίζει η ονομασία

Για την την απόφασή της κατέβει στην πολιτική, για το νέο κόμμα που θα ανακοινωθεί μέχρι το καλοκαίρι αλλά και για το πώς άλλαξε τη ζωή της η τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασε την κόρη της, μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, στη συνέντευξή της, που προβλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (25/2/26) στο Open.

«Η Μαρία Καρυστιανού είναι διάφανη σαν άνθρωπος. Ελεύθερη επαγγελματίας με 2 παιδιά που ξαφνικά ο κόσμος μου άλλαξε 180 μοίρες» είπε η Μαρία Καρυστιανού, στην αρχή της συνέντευξής της, κατά τη διάρκεια της οποίας μίλησε επίσης, για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια ενώ αποκάλυψε ότι κάποιοι της έταξαν ακόμη και το… υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά εκείνη αρνήθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε μεταξύ άλλων για τη ζωή της μετά το δυστύχημα στα Τέμπη: «Βρέθηκα αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα. Ήρθα αντιμέτωπη με το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας… Σιωπούσαμε μέχρι τώρα γιατί πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Θεώρησα ότι δε θα μπορούσα να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου, απλά αντιμέτωπη με την ίδια κατάσταση».

«Το πένθος υπάρχει και είναι κάτι που δε μπορεί να αλλάξει, θα υπάρχει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής μου. Η εργασία μου και η επαφή με τα παιδιά με βοηθάει να ανταπεξέλθω στη δύσκολη πραγματικότητα. Είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας για μένα» είπε η Μαρία Καρυστιανού.

Για την μελλοντική κάθοδο στην πολιτική

«Δικαίωμα στο εκλέγεστε έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Δε θεωρώ ότι το να είσαι από πολιτικό τζάκι ή κομματικό σωλήνα έχεις να εχέγγεια για να λειτουργήσεις σωστά. Το αντίθετο. Όταν προέρχεσαι από εκεί θα κάνεις λαμογιές. Τι λοιπόν πιο υγιές από το να βγει κάποιος στην πολιτική πραγματικά μέσα από την κοινωνία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είμαστε κίνημα διαμαρτυρίας. Οι ακραίες θέσεις δε με εκφράζουν είμαι υπέρ της Δικαιοσύνης και αξιών που λείπουν. Το να κατατάσσεις κάποιον θρησκόληπτο για μια φωτογράφιση που υπάρχουν πίσω εικόνες σε έναν τοίχο… Πολύς κόσμος έχει πνευματικό. Έχουμε δει πολιτικούς να πηγαίνουν σε εκκλησίες, προσφάτως ο κύριος Γεωργιάδης. Γιατί πρέπει να χαρακτηριστώ κάπως;».

«Αυτό που συνέβη είναι ότι ενώθηκε ο κόσμος. Είμαι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που έχασα το παιδί μου. Βγήκα έξω στους δρόμους για να μη γίνει κάτι κακό στο παιδί του γείτονα. Αυτή η σύνδεση στην κοινωνία, είναι αυτό που τους τρομάζει».

Για τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

«Τρόμαξε η λέξη “διαβούλευση” και “δημόσιος διάλογος” αλλά καλά θα κάνουν να το συνηθίζουν. Στο θέμα των αμβλώσεων έγινε διαστρέβλωση του λόγου μου. Προφανώς το δικαίωμα στην άμβλωση το έχει κάθε γυναίκα. Αλλά ως γιατρός βλέπω ένα πρόβλημα σφαιρικά και υπάρχουν χιλιάδες άλλα θέματα που ακολουθούν όπως για τις γυναίκες που οδηγούνται σε αναγκαστική άμβλωση. Το θέμα είναι τι κάνουμε σαν κοινωνία για να περιορίσουμε τον αριθμό των αμβλώσεων. 100% είναι θέμα πολιτικής. Να δούμε τα κοινωνικά θέματα που αφορούν τις αμβλώσεις».

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει θέματα με εμένα» – «Θα ήθελα ένα ντιμπέιτ μαζί του»

«Όταν ήμουν σε νοσοκομείο με την ειδικότητά μου, 2008 – 2009, η κατάσταση ήταν τραγική, τόσο που αποφάσισα ότι δε μπορώ να δουλέψω σε νοσοκομείο. Από τότε τα πράγματα έχουν γίνει 1.000 φορές χειρότερα και ο υπουργός πρέπει να επισκεφθεί τα νοσοκομεία για να λύσει τα προβλήματα…

Αλλά να παρουσιάζεσαι μόνο για να κόβεις κορδέλες, κοροϊδεύεις τους ανθρώπους αυτούς. Και γιατί ο υπουργός πρέπει να πάει με τα ΜΑΤ εκεί;

Θα ήθελα πολύ να κάνω ένα ντιμπέιτ με τον κύριο Γεωργιάδη.

Είναι ένας τύπους πολιτικού που δε με εκφράζει. Ούτε ως γιατρός, απαντήσεις δεν πήρα αλλά συμπεριφέρεται απαξιωτικά στους πολίτες. Όποιος διαφωνεί μαζί του είναι κομουνιστής και αναρχικός. Έχουμε βαρεθεί να τον βλέπουμε να δίνει συνεντεύξεις στα πάνελ χωρίς να λέει κάτι.

Έχει θέματα με εμένα. Τον τρομάζει η καθαρότητα του σκοπού και η επιμονή μας να τα καταφέρουμε. Επιτυχημένος υπουργός δεν είναι γιατί δεν έχει αφήσει αξιόλογο έργο και ειδικά τώρα στο Υγείας».

«Έχω περάσει από πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις»

«Η κυβέρνηση μοιάζει να ζει σε άλλη χώρα, συμπεριφέρεται σαν όλα γύρω μας να είναι ζάχαρη, έκφραση του κυρίου Γεωργιάδη. Ο μισθός φτάνει μόνο για τις πρώτες 15 μέρες…

Είμαστε εγκλωβισμένοι σε χιλιάδες προβλήματα.

Έχω περάσει από πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Όταν ο γιος μου ήταν 8-9 ετών είχα 20 ευρώ για να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Και είδε ένα παιχνίδι και το ήθελε. Τα λεφτά δεν έφταναν και πρώτη φορά είδα τον γιο μου να χτυπιέται για ένα παιχνίδι. Εκείνη τη στιγμή ταυτίστηκα. Ήθελα να κλαίω κι εγώ για τα 20 ευρώ που είχα και έπρεπε να πάρω κάποια πράγματα για το σπίτι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο στη σκέψη ενός γονέα και κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να μας πάρουν το όραμα και την ελπίδα. Κοιτάζουμε μόνο πώς θα βγάλουμε τον μήνα.

Μου έκανε εντύπωση βίντεο με τον πρωθυπουργό που συνομιλεί με μαθητές λυκείου και τους λέει να φύγουν από τη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός της χώρας… Εμείς αγαπάμε την Ελλάδα και θέλουμε εδώ να μείνουν τα παιδιά μας αλλά και να επαναπατριστούν αυτά που έφυγαν».

Για τις δημοσκοπήσεις

«Δεν ξέρω τι να πιστέψω από τις δημοσκοπήσεις, με τόσα σκάνδαλα να είναι πιο κατάλληλος πρωθυπουργός (ο Κυριάκος Μητσοτάκης); Πώς γίνεται αυτό; Πώς γίνεται να είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας κυβερνήσει;

Μιλάω με τον κόσμο και σκέφτομαι ότι δεν είναι αληθινά τα δημοσιεύματα ή αλλιώς ερμηνεύονται».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

«Ως πολίτης είμαι επιθετική απέναντι σε όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Ένας άνθρωπος που εκφράζει την Αριστερά, είχε μία πολιτική που εκφράζει της Δεξιά… Οι πράξεις και τα έργα είναι πολύ πιο βαριά από τα λόγια.

Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη του σε όλο το σύστημα. Ό,τι ρούχα και να φορέσει το σύστημα είναι το ίδιο. Θεωρώ ότι ο κόσμος δε θα την πατήσει ξανά.

Έβγαλε βιβλίο και κατηγόρησε τους συνεργάτες του. Η αποποίηση της ευθύνης δείχνει ότι κάποιος είναι αδύναμος».

Για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη

«Εμείς είμαστε απέναντι από όλους τους πολιτικούς. Την Ζωή Κωνσταντοπούλου συναντάω στα δικαστήρια αλλά μέχρι εκεί. Πολιτικά δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Ένα διάστημα ήταν και δικηγόρος μου.

Ο κύριος Ανδρουλάκης μου έκανε εντύπωση η στάση του με τις υποκλοπές. Δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν. Ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία γενικότερα. Για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να ακούει τους πάντες. Άρα όταν και ως αντιπολίτευση δεν κάνεις κάποια πράγματα, δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τους λόγους που δεν το κάνεις…

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δε μου έχει κάνει πρόταση συνεργασίας. Άλλοι πολιτικοί ναι… Μου έκανε εντύπωση η στάση του στις υποκλοπές και με τον κύριο Ράμμο, στήριξε την κυβέρνηση. Κακώς. Κάποια σημεία δείχνουν την εικόνα και τι είναι κρυμμένο από πίσω, την ουσία».

«Μου έταξαν το υπουργείο Δικαιοσύνης»

«Μου έχουν προτείνει συνεργασία και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αριστερά και δεξιά. Η πρόταση έγινε μέσω τρίτων. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο. Πχ Δικαιοσύνης, ειπώθηκε κι αυτό. Απέρριψα κατευθείαν την πρόταση. Μετά έγιναν πιο επιθετικοί… Ή είσαι μαζί μας ή είσαι αντίπαλο.

Για όλο το πολιτικό σύστημα, αυτό που γεννάται είναι εχθρός. Εμείς είμαστε η φωνή όλων που δεν ανέχονται αυτή τη νοσηρή κατάσταση. Σε ένα κράτος με σκάνδαλα που μένουν ατιμώρητα, που εκατομμύρια ευρώ τα κλέβουν και παραμένουν ατιμώρητη, χωρίς Δικαιοσύνη, ηθική, αξίες..»..

Πριν το καλοκαίρι η ανακοίνωση του νέου κόμματος – «Μας ζορίζει η ονομασία»

«Εμείς δεν έχουμε χρηματοδότες. Έχουμε εθελοντές και δημιουργούνται ομάδες με ατομική πρωτοβουλία. Μέχρι στιγμής δε μας έχει προβληματίσει κάποιο έξοδο. Αργότερα θα γίνει μία διάφανη χρηματοδότηση προς τους πολίτες. Ίσως μέσω κάποιας εγγραφής. Κανείς δεν με έχει πλησιάσει να βοηθήσει, δεν έχουμε κάποια κρυφή χρηματοδότηση. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Θα τα ξεπεράσουμε τα δύσκολα μόνοι μας.

Εμείς νοιαζόμαστε για τον άνθρωπο. Πάνω απ΄όλα είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι ένας στόχος που τον αγαπάμε και όταν υπάρχει αγάπη, όλα είναι διαφορετικά.

Υπάρχει επιτελείο. Ανθρώπους με βαρύ βιογραφικό με εμπειρία στην εργασία τους, όραμα, καλή πρόθεση και αγάπη για την Ελλάδα. Θα εντυπωσιαστείτε από το πρόγραμμά μας, πόσο φροντιστικό για την κοινωνία θα είναι και πόσο δημοκρατικό.

Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ενεργούς πολιτικούς.

Θα ανακοινώσουμε το κόμμα όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πριν το καλοκαίρι. Τότε θα είμαστε έτοιμοι και αναλόγως θα πράξουμε. Η ονομασία μας ζορίζει. Δε μπορούμε να αποφασίσουμε».