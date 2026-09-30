Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Ένα άτομο προληπτικά στο νοσοκομείο

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (30.09.2026) στο κέντρο της Αθήνας μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειο διαμέρισμα.

Στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαιτίας της φωτιάς ένα άτομο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοηθείας χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Η φωτιά πιθανότητα εκδηλώθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα σε μπρίζα και γρήγορα πήρε διαστάσεις. Το υπόγειο διαμέρισμα πάντως έχει υποστεί τεράστιες ζημιές.

Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στο υπόγειο της πολυκατοικίας, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων από τους παρακείμενους ορόφους.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.