ΝΤΙΝ Σιγά σιγά, όλο και περισσότερες εκπομπές, αλλά και σειρές παίρνουν θέσεις στα προγράμματα των καναλιών. Ακόμα και οι «μαχητές» της prime time ζώνης κάνουν την εμφάνισή τους νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν, με την ελπίδα να κερδίσουν τηλεθεατές. Κοντός ψαλμός αλληλούια, και όλα θα αποτυπωθούν πολύ σύντομα στους πίνακες τηλεθέασης…! Πάντως, και τη φετινή σεζόν η μυθοπλασία είναι… στα περισσότερα της. Τώρα, για το «καλύτερά της»… θα δείξει…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιλώντας για μυθοπλασία, αξίζει να αναφέρω τις εξελίξεις για τη σειρά «Το Παιδί», την οποία πρόβαλε την προηγούμενη σεζόν η ΕΡΤ1, αλλά η διοίκηση του ραδιομεγάρου δεν της έδωσε το «πράσινο φως» για δεύτερο κύκλο. Ενώ κάποιοι έλεγαν ότι τη σειρά την διεκδικούσαν ιδιωτικά κανάλια, τελικά με καμπάνια που «τρέχει» στο διαδίκτυο, οι συντελεστές ενημερώνουν πως: «Ποιος είπε ότι σταμάτησε ΤΟ ΠΑΙ2Ι» μας; Η καμπάνια crowdfunding για να το φέρουμε πίσω στο Νεοχώρι μόλις ξεκίνησε. Θα κλείσεις θέση σε αυτό το ταξίδι, ναι;». Μέσα, λοιπόν, από crowdfunding (συμμετοχική χρηματοδότηση), επιθυμούν να συγκεντρώσουν 350 χιλιάδες ευρώ για 8 ολοκαίνουργια επεισόδια, τα οποία θα δοθούν για τις αμοιβές όλης της δημιουργικής ομάδας, των συντελεστών και του συνεργείου. Ο μεγάλος στόχος είναι να συγκεντρωθούν 2.400.000 ευρώ, τα οποία θα οδηγήσουν στην παραγωγή 48 επεισοδίων προκειμένου να ολοκληρωθεί όλος ο δεύτερος κύκλος. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με μαθηματικούς υπολογισμούς, το κάθε επεισόδιο για τα πρώτα 8 στοιχίζει 43.750 ευρώ, ενώ για τον «μεγάλο στόχο» των 48 επεισοδίων το κόστος επεισοδίου αγγίζει τις 50.000 ευρώ. Για την ιστορία των αριθμών… και όχι μόνο… η σειρά «Το Παιδί» είχε εγκριθεί από την ΕΡΤ για παραγωγή 150 επεισοδίων με 6.481.147 ευρώ (πλέον ΦΠΑ και εργοδοτικών εισφορών), όπερ σημαίνει περίπου 43.207 ευρώ το επεισόδιο. Όσοι, λοιπόν, θέλουν το Νεοχώρι να πάρει ξανά «ζωή»… πάσα δωρεά δεκτή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μας, και θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε αν αυτή η στρατηγική της συμμετοχικής χρηματοδότησης θα έχει αποτέλεσμα… και φυσικά μιμητές! Άλλωστε, όπως έχει πει κι ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος, «Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά; Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα», και θα προσθέσω πως το συγκεκριμένο «Παιδί»… τολμά να διεκδικήσει τον οβολό του θεατή χωρίς να κρύβεται….! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ, μιας και… περάσαμε από την ΕΡΤ, ας μείνουμε λίγο, γιατί έμαθα ότι στο ραδιομέγαρο όλα κυλούν… ήρεμα και δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που σημειώνει το «Στούντιο 4». Τώρα θα μου πείτε «ποιος να ασχοληθεί και τι να κάνει;», αλλά το ότι δεν γίνονται διορθωτικές κινήσεις από τους ιθύνοντες σε βασικά θέματα… ε, δείχνει ότι όντως «δεν υπάρχει ανησυχία». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ωστόσο, υπάρχει κινητικότητα για τις δύο καινούργιες ψυχαγωγικές εκπομπές που σχεδιάζουν να βγουν στον αέρα και να μεταδίδονται τα Σαββατοκύριακα. Τη μία θα την παρουσιάζουν η Έλενα Παπαβασιλείου με την Αφροδίτη Γραμμέλη, ενώ στο «τιμόνι» της άλλη εκπομπής θα είναι η Δέσποινα Καμπούρη με τον Θάνο Παπαχάμο. Η απόφαση για την παραγωγή των δύο νέων ψυχαγωγικών εκπομπών με αυτούς τους συντελεστές βρίσκεται ένα βήμα… πριν από την τελική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αντίθετα, πολλά… βήματα ακόμα θέλει η επιλογή των νέων γενικών διευθυντών τηλεόρασης, ραδιοφώνου και τεχνολογίας. Μπορεί να είναι λίγοι οι υποψήφιοι και να απορείς γιατί τόση καθυστέρηση… αλλά στο παρασκήνιο γίνεται λόγος για πολλά (γκούχου γκούχου) ραβασάκια… που έχουν φτάσει στο ραδιομέγαρο. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τουλάχιστον με τις θέσεις… αποφασισμένες δεν θα χρειαστεί να… τρέχουν! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ