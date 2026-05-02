37χρονος έτρεχε με 240χλμ/ώρα, ταυτοποιήθηκε από βίντεο που ανέβασε στα social media

Έτρεχε με ιλιγγιώδεις ταχύτητες  και αναρτούσε τα «κατορθώματά» του και πιάστηκε
Μηχανή της Αστυνομίας / Eurokinissi

Tαυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media, που οδηγούσε με ιλιγγιώδεις ταχύτητες στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θήβας.

O 37χρονος που αναρτούσε τα «κατορθώματά» του  για τις ταχύτητές που έπιανε με τη μηχανή του στα social media, είδε την αστυνομία να τον εντοπίζει και να σχηματίζει δικογραφία εναντίον του, ενώ κατάσχεσαν και το όχημά του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θήβας με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 240 χλμ/ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Άμεσα αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 37χρονο ημεδαπό, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση. Την Πέμπτη 30 Απριλίου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας.

Kατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

