7 συλλήψεις μελών που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ η λεία – Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Τετάρτης (06.05.2026) επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για απάτη. Τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως έγινε γνωστό από την την αστυνομία για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες.

Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την Αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Αναμένεται από την ΕΛΑΣ αναλυτική ενημέρωση για την υπόθεση.