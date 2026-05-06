Εξαφάνιση 13χρονου στην Αλεξανδρούπολη – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» από την εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως ενημερώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ο 13χρονος Ζεïντ Αχμάντ εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη χθες 5/5/2026 και πλέον αναζητείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 06/05/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ζεïντ (ον) Αχμάντ (επ), έχει ύψος 1.55 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, γκρι ζακέτα και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού».