Ηράκλειο: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από τρίκυκλο

Τραγικό θάνατο είχε ένας 78χρονος στο Ηράκλειο, αφού το τρίκυκλο που επισκεύαζε, τον καταπλάκωσε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Το δυστύχημα με το τρίκυκλο σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης (06.05.2026), στην περιοχή Βούτες του δήμου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 78χρονος άνδρας προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα, σε τρίκυκλο όχημα.

Το όχημα φέρεται να τον καταπλάκωσε, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ενώ παρά το γεγονός ότι άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν αργά για τον άτυχο 78χρονο.