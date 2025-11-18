Ελλάδα

75χρονος αυτοκτόνησε σε χωριό στην Αχαΐα – Κρεμάστηκε από δέντρο και άφησε σημείωμα

Στο σημείωμα ανέφερε τους λόγους για τους οποίους δεν ήθελε πλέον να ζει
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Σοκ έχει προκαλέσει στην μικρή κοινωνία χωριού της Αιγιάλειας στην Αχαΐα, η αυτοκτονία 75χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κρεμασμένος σε ένα δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 για την αυτοκτονία, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης (18/11/25) σε χωριό στην Αχαΐα, όταν ο άνδρας βρέθηκε σε κτήμα, από γνωστούς του, κρεμασμένος από ένα ελαιόδεντρο, με σχοινί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος Αιγιάλειας που βρήκαν σημείωμα που είχε γράψει ο ίδιος όπου ανέφερε τους λόγους για τους οποίους δεν ήθελε πλέον να ζει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
65
65
63
59
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στα χέρια της ΕΛΑΣ βίντεο με το θύμα να ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο - Από πνευμονικό οίδημα κατέληξε ο 58χρονος
Ο 58χρονος υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες πράγμα που προκάλεσε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς του και στη συνέχει ακολούθησε το πνευμονικό οίδημα
Το λευκό αυτοκίνητο του 58χρονου
12
Στη φυλακή πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Ρομά που εξαπατούσε πολίτες – Ανάμεσά τους ο αρχηγός της σπείρας
Αύριο αναμένεται να απολογηθούν ακόμα 20 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και η γνωστή αθλήτρια - Η λεία τους ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ
Αστυνομικοι 7
Το χρονικό πριν την δολοφονία στον Νέο Κόσμο - «Μου έκλεισε το δρόμο και μου έριξε σπρέι πιπεριού» λέει ο 29χρονος που ομολόγησε
Όλα όσα ισχυρίστηκε ο 29χρονος μετά την ομολογία του για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 58χρονου - Οι αρχές ερευνούν ακόμη το αν όσα είπε ισχύουν ή όχι
Το αυτοκίνητο του 58χρονου που ξυλοφορτώθηκε μέχρι θανάτου στον Νέο Κόσμο
65
Οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα κινήθηκαν με αυτοκίνητο που είχε μισθώσει ο Μανώλης Πετσίτης, πρώην συνεργάτης του Νίκου Παππά
Είχαν πάει με αυτό το όχημα στο Παγκράτι και αποπειράθηκαν να σκοτώσουν έναν 34χρονο, ο οποίος είχε εργαστεί σε εταιρεία του Λάλα στο παρελθόν
Περιπολικό 7
Καζίνο Λουτρακίου για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις: «Η επιχείρηση δεν εμπλέκεται με τις έκνομες ενέργειες»
«Η Club Hotel Casino Loutraki θα συνεχίσει να λειτουργεί με απόλυτη προσήλωση στη νομιμότητα και στους κανόνες που διέπουν τον κλάδο» αναφέρει στην ανακοίνωση του
καζίνο
Νέες καταθέσεις από ανιψιό, σύντροφο και εργοδότη για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - «Δεν έχουν κάτι να κρύψουν»
Οι αρχές κάλεσαν τους τρεις ανθρώπους να καταθέσουν ξανά για την διπλή δολοφονία - Οι αντιφάσεις με τις τηλεφωνικές κλήσεις και όσα δήλωσε η μητέρα του ανιψιού του ιδιοκτήτη
Ο 68χρονος άνδρας που δολοφονήθηκε θανάσιμα μέσα στο camping του
Newsit logo
Newsit logo