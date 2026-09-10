ΑΑΔΕ: Κοκαΐνη 84 κιλών σε φορτίο με τριαντάφυλλα στην επιχείριση «Τα άνθη του κακού» – Έξι συλλήψεις

Μια ακόμη σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών έφερε στο φως η ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία εντόπισε κύκλωμα που εισήγαγε κοκαΐνη από την Κολομβία, κρυμμένη μέσα σε τριαντάφυλλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης με την κωδική ονομασία «Τα άνθη του κακού», η παρτίδα αποτελούνταν από 80 κιβώτια με τριαντάφυλλα, τα οποία είχαν αναχωρήσει από την Μπογκοτά και είχαν καταλήξει σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τον έλεγχο, με τη συνδρομή ειδικού σκύλου ανιχνευτή, οι ελεγκτές εντόπισαν στα 15 από τα 80 κιβώτια τριαντάφυλλα με τεχνητούς μίσχους, στο εσωτερικό των οποίων είχε κρυφτεί η κοκαΐνη.

Στο ανθοπωλείο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο να παραλάβουν την κοκαΐνη και να τη μεταφέρουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Μαραθώνα, όπου θα γινόταν η περαιτέρω επεξεργασία και συσκευασία της.

Οι έρευνες στον Μαραθώνα

Με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ελεγκτές προχώρησαν σε έρευνα σε οικία στον Μαραθώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα, ένας άνδρας αλλοδαπής καταγωγής και ο γιος του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.

Κατά την έρευνα στους χώρους της οικίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 2 κιλά κοκαΐνης, εξοπλισμός που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή και συσκευασία των ναρκωτικών, καθώς και ένα όπλο, το οποίο είχε κρυφτεί στην αυλή.

84 κιλά κοκαΐνης

Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης ανέρχεται σε 84 κιλά.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να εμφανίζεται ως υπεύθυνη του ανθοπωλείου.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.