Γιάννης Μπλέσιας: Ο Πύργος αποχαιρέτησε τον πιλότο που σκοτώθηκε στην Τανάγρα – Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

Ράγισαν καρδιές σήμερα το πρωί (10.09.2026) στον Πύργο, στην κηδεία του «αετού», όπως αποκαλούν τον Γιάννη Μπλέσια, τον πιλότο που σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Σιωπή, δάκρυα και βαθιά συγκίνηση περιγράφουν το σκηνικό στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες πολίτες βρέθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο στον πιλότο επισμηναγό της Πολεμικής Αεροπορίας. Ολόκληρη η Ηλεία έσκυψε το κεφάλι μπροστά στη σορό του Γιάννη Μπλέσια που αφιέρωσε τη ζωή του στις πτήσεις και έφυγε γρήγορα από τη ζωή μαζί με τον επίσης επισμηναγό Δημήτρη Πέτρου, στην Τανάγρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ILIALIVE.GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/EUROKINISSI

ILIALIVE.GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/EUROKINISSI

Από νωρίς το πρωί, ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου έχει γεμίσει από ανθρώπους που θέλησαν να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του Γιάννη Μπλέσια.

Ανάμεσά τους στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, φίλοι και συμπολίτες που ήρθαν να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν άνθρωπο που έκανε πραγματικότητα το όνειρό του.

ILIALIVE.GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/EUROKINISSI

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η σορός του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια μεταφέρθηκε στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου, όπου γράφθηκε ο επίλογος μιας ζωής που σταμάτησε πρόωρα, αλλά άφησε πίσω της ένα σπουδαίο παράδειγμα καθήκοντος και αξιοπρέπειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην τελετή έδωσαν το παρών εκπρόσωποι της Πολιτείας και της στρατιωτικής ηγεσίας, αποδίδοντας τις προβλεπόμενες τιμές στον αξιωματικό που έφυγε εν ώρα υπηρεσίας.

Προς τιμήν του, το φέρετρό του τυλίχθηκε με την ελληνική σημαία, ενώ τα στεφάνια γέμισαν το προαύλιο της εκκλησίας.

Πληροφορίες από patrisnews.gr