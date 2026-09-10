Τροχαίο στο Μεσολόγγι: 14χρονος οδηγός μηχανής παρέσυρε μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της και εγκατέλειψε το σημείο

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (9/9/2026) στο Μεσολόγγι, όταν 14χρονος οδηγώντας μοτοσικλέτα παρέσυρε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία βρίσκονταν σε παιδικό καρότσι.

Σύμφωνα με το pelop.gr, μετά την παράσυρση ο 14χρονος φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου στο Μεσολόγγι και από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης. Ο ανήλικος δεν ήταν μόνος του πάνω στη μηχανή αφού είχε ως συνεπιβάτη έναν 15χρονο.

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Από την παράσυρση τραυματίστηκαν, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά, η γυναίκα και τα δύο ανήλικα παιδιά της. Η μητέρα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου νοσηλεύεται, ενώ τα παιδιά διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Ελαφρά τραυματίστηκαν και οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα. Μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Μετά ο 14χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη επίσης ο πατέρας του 14χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν και τη μητέρα του ανήλικου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 14χρονος ανήκει στον πατέρα του.

Ο συλληφθείς γονέας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ η προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη.