«Συνθήκες Άγριας Δύσης στην αναγεννητική ιατρική», καταγγέλλει γιατρός με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Για συνθήκες Άγριας Δύσης και χάους στην Αναγεννητική Ιατρική κάνει λόγο ο ορθοπεδικός Δημήτρης Τσούκας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Ο ορθοπεδικός Δημήτρης Τσούκας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη καταγγέλλει ότι η Αναγεννητική Ιατρική και οι εφαρμογές των ενηλίκων βλαστοκυττάρων στην χώρα μας λειτουργούν χωρίς κανόνες και ρυθμιστικούς μηχανισμούς, με συνέπεια να παριστάνουν γιατροί τους ειδικούς χωρίς να είναι και να εφαρμόζουν προϊόντα χωρίς έγκριση.

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Σε ανάρτησή του στο Facebook, ορθοπεδικός Δημήτρης Τσούκας, διευθυντής της ΙΑ’ Ορθοπεδικής Κλινικής, Προηγμένης Αρθροσκοπικής Αθλητιατρικής & Αναγεννητικής Χειρουργικής στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ.

ζητά από τα ιατρικά όργανα, το Υπουργείο Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους να καταρτίσουν άμεσα ειδική επιτροπή ελέγχου και ρυθμιστικών κανονισμών. Και αυτό διότι:

Γιατροί παριστάνουν τους ειδικούς χωρίς εκπαίδευση και πιστοποίηση

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Χρησιμοποιούνται προϊόντα χωρίς έγκριση, όπως τα εξωσώματα

Παρουσιάζονται στους ασθενείς ως «βλαστοκύτταρα» απλά προϊόντα, όπως το πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα (PRP)

Λειτουργούν κλινικές χωρίς πιστοποιήσεις και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών

«Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και 2-3 χρόνια. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα αν δεν ρυθμιστεί αυτή η Άγρια Δύση», τονίζει.

Η πλήρης ανάρτηση

Η πλήρης ανάρτηση που έκανε ο κ. Τσούκας για το χάος με την Αναγεννητική Ιατρική και τις εφαρμογές ενηλίκων βλαστοκυττάρων στην χώρα μας έχει ως εξής:

«Ασχολούμαι με την Αναγεννητική Ιατρική και τις εφαρμογές των ενηλίκων βλαστοκυττάρων περισσότερο από 12 χρόνια. Εκπαιδευμένος και πολλαπλά πιστοποιημένος με παγκόσμια αναγνώριση. Είμαι πλήρως ενήμερος για τεχνικές που εφαρμόζονται παγκόσμια με σκοπό την αναγεννητική και ιατρική μακροζωίας.

Το πρώτο πράγμα που κατάλαβα γρήγορα είναι η έλλειψη κανόνων και ρυθμιστικών μηχανισμών. Ιατροί που παριστάνουν τους ειδικούς χωρίς εκπαίδευση και πιστοποίηση. Χρήση προϊόντων χωρίς έγκριση όπως τα εξωσώματα. Απλό PRP, πλάσμα με αιμοπετάλια αυξημένα από το αίμα, που παρουσιάζεται ως βλαστοκύτταρα στον ασθενή χωρίς να έχουν απολύτως καμία σχέση! Κλινικές χωρίς πιστοποιήσεις και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.

Δεν θα σχολιάσω κάτι για το θάνατο του Μαζωνάκη. Ακόμα! Περιμένω επίσημα αποτελέσματα εξετάσεων και πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του. Όμως άμεσα, @επίσημα ιατρικά όργανα, Υπουργείο ΥΓΕΙΑΣ, ΙΣΑ και λοιποί ιατρικοί σύλλογοι, ΠΙΣ κ.λπ. θα πρέπει να φτιάξουν ειδική επιτροπή ελέγχου και ρυθμιστικών κανονισμών στα πλαίσια του FDA και EMA για ιατρούς και κλινικές που εφαρμόζουν τις παραπάνω τεχνικές.

Βλέπω διαφημίσεις στα social media που είναι ψευδείς, παραπλανητικές και επικίνδυνες. Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και 2-3 χρόνια. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα αν δεν ρυθμιστεί αυτή η Άγρια Δύση».