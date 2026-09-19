Achaia Clauss: Άνοιξε τις πύλες του για τον «Ανοιχτό Τρύγο» 14 ημέρες μετά την φωτιά – Το άλογο και το πρώτο γλυκό κρασί

Μια ξεχωριστή, βιωματική εμπειρία, κατά την οποία έμαθαν βήμα – βήμα τη διαδικασία παραγωγής κρασιού, έζησαν όσοι βρέθηκαν στο ιστορικό οινοποιείο της Achaia Clauss στην Πάτρα, στο πλαίσιο του «Ανοιχτού Τρύγου 2026».



Η φετινή γιορτή του αμπελώνα απέκτησε έναν ιδιαίτερα φορτισμένο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την φωτιά της 5ης Σεπτεμβρίου που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον κάβα Δανιηλίδου και τον εμβληματικό πύργο της της Achaia Clauss, οδηγώντας στην προσωρινή αναβολή της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση έγινε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και συνέδεσε την πολυετή διαδρομή της αρχαιότερης ελληνικής οινοποιίας -που ίδρυσε το 1861 ο Βαυαρός Γουσταύος Κλάους, η οποία έχει ταυτιστεί με την οινική παράδοση και την ταυτότητα της πατραϊκής Μαυροδάφνης.

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Η κάμερα του Orange Press Agency βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, με μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά στη συγκομιδή κρατώντας ψαλίδια και παραδοσιακά κοφίνια. Ο καρπός μεταφέρθηκε από τον αμπελώνα με τη συνδρομή του λευκού αλόγου του κτήματος, του «Τσίλια», στην τράπεζα διαλόγου.

Εκεί πραγματοποιήθηκε η διαλογή των σταφυλιών, η αποβοστρύχωση και το παραδοσιακό πάτημα στη ξύλινη στροφιλιά για την παραγωγή του πρώτου γλεύκους, ενώ μέρος των σταφυλιών απλώθηκε σε ειδικά «κρεβάτια» για να λιαστεί, προκειμένου να παραχθεί γλυκός οίνος.

«Ο τρύγος είναι γιορτή – Θέλουμε ο κόσμος να το ζει με τα χέρια του»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο επικεφαλής οινολόγος του κτήματος, Σωτήρης Καραγιάννης, περιέγραψε τη σημασία της ημέρας και τη διαδικασία που ακολούθησαν οι γυναίκες:



«Όπως κάθε χρόνο είναι καθιερωμένη ανοιχτή μέρα του τρύγου, όπου γίνεται για κοινό, για οικογένειες, για μικρά παιδιά. Προσκαλούμε κόσμο να ζει όλη αυτή τη βιωματική εμπειρία. Θα τρυγήσουμε τα σταφύλια από το αμπέλι, θα μεταφέρουμε με το άλλο, θα κάνουμε τα πρώτα στάδια της οινοποίησης, αποβοστρύχουμε και θα πατήσουμε και σε στροφές να έχουμε τον πρώτο γλεύκο της χρονιάς. Και μετά θα ακολουθήσει ένα μικρό φαγητό με ένα κρασί. Γενικά μια γιορτή. Γιατί για εμάς ο τρύγος είναι μια γιορτή και πάντα θέλουμε ο κόσμος να το νιώθει σαν βιωματική εμπειρία και να έρχεται να το κάνει με τα χέρια του. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αυτή η μέρα έφτασε φέτος και περιμένουμε τον κόσμο να ανταποκριθεί και να περάσουμε όλοι πολύ ωραίοι».



Μιλώντας στους συμμετέχοντες ο κ. Ο Καραγιάννης πρόσθεσε: «Μπαίνουμε μέσα, κόβουμε ό,τι υπάρχει στο αμπέλι, δηλαδή ακόμα και ένα τσαμπάκι δεν φαίνεται λίγο μικρό ή λίγο κάπως, μπαίνει στο καλάθι. Θα ακολουθήσει διαλογή, οπότε δεν έχουμε άγχος να μην το βάλουμε μέσα μήπως δεν είναι καλό. Θα ακολουθήσει διαλογή ρόγα – ρόγα. Οπότε κόβουμε ό,τι υπάρχει στο αμπέλι. Φορτώνουμε το άλογο, που είμαστε άνθρωποι του κτήματος όπου θα δείξουμε τα καλαθάκια, θα πάνε στο άλλο, το άλογο που θα πάει μέσα που θα ακολουθήσει νέα αποβοστρύχωση και μία στροφιά ξύλινη και κάποια που τα απλώσουμε σε αυτά τα σιδερένια κρεβάτια που βλέπετε για να λιαστούν, για να γίνουν γλυκό κρασί».