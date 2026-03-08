Αδιανόητη κτηνωδία στην Εύβοια: Σκότωσαν 20 γάτες και άλλες 10 έχουν εξαφανιστεί

Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά που καταγγέλλουν κάτοικοι του χωριού Γούβες στην Εύβοια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 20 γάτες νεκρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, άλλες 10 γάτες των Γουβών στη βόρεια Εύβοια έχουν εξαφανιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σημάδια που παρατηρήθηκαν στα ζώα που πέθαναν παραπέμπουν σε πιθανή δηλητηρίαση, καθώς αρκετά από αυτά παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα όπως σάλια και αφρούς στο στόμα, σπασμούς και σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη γίνει καταγγελίες στην αστυνομία και αναμένεται να διερευνηθεί το περιστατικό.

Οι κάτοικοι καλούνται, σε περίπτωση που εντοπίσουν νεκρό ή δηλητηριασμένο ζώο, να ενημερώνουν άμεσα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ώστε να γίνει επίσημη καταγραφή του περιστατικού,

– τον Δήμο, καθώς και

– τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η κακοποίηση και η θανάτωση ζώων αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα. Παράλληλα, έρευνες έχουν δείξει ότι η βία απέναντι στα ζώα συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής και βίαιης συμπεριφοράς.