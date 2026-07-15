Αδιανόητη τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί οι γονείς και το βρέφος μετά το τροχαίο με βυτιοφόρο – Στο νοσοκομείο ο ανήλικος γιος

Τραγωδία χωρίς τέλος στη Χαλκιδική, καθώς νεκρός είναι ο πατέρας της οικογένειας που είχε εμπλακεί στο τροχαίο δυστύχημα με βυτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Το τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική σημειώθηκε το απόγευμα, περίπου στις 18:20 της Τετάρτης (15/07/2026), όταν το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός του ΙΧ, ο πατέρας της οικογένειας να έχασε τον έλεγχο και να εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας στο βυτιοφόρο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν αρχικά τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ ο πατέρας μεταφέθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Πολυγύρου όπου και στη συνέχεια κατέληξε.

Στο νοσοκομείο παραμένει και το ανήλικο παιδί της οικογένειας, το οποίο τραυματίστηκε στο τροχαίο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβαινόντων από τα συντρίμμια του οχήματος χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι πυροσβέστες, με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού, ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη γυναίκα και το βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν τους δύο τραυματίες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Λόγω του δυστυχήματος η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου είχε διακοπεί προσωρινά στο σημείο της σύγκρουσης και η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτηρίων.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου.