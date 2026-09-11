Φωτιά σε Σάμο και Κέρκυρα: Υπό έλεγχο και τα δύο μέτωπα – Επιχείρησαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας και στα Σκουραίικα στη Σάμο, σήμερα (11/9/2026) το μεσημέρι. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα και τα δύο μέτωπα τέθηκαν υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κέρκυρα κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

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Στη φωτιά στη Σάμο κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ υπήρξε και στα δύο μέτωπα.