Γιώργος Μαζωνάκης: Με χειροπέδες στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή

Στην Ευελπίδων βρέθηκαν γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής (11.09.2026) οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στην κλινική που διατηρούν στο Κολωνάκι.

Το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης που έκανε στην κλινική τους. Και οι δύο αναμένεται να βρεθούν ενώπιων εισαγγελέα ο οποίος θα τους απαγγείλει κατηγορίες για όσα έγιναν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, την επιστημονική ορθότητα ενεργειών που έγιναν, τις ιατρικές πράξεις που ενδεχομένως δεν έγιναν, καθώς και τα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου και τις θεραπευτικές μεθόδους που εφάρμοζαν οι δύο κατηγορούμενοι.

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Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα όχι μόνο για τη θεραπευτική διαδικασία για την οποία βρέθηκε στην Καρνεάδου ο καλλιτέχνης, αλλά και για την ιατρική διαχείριση της κατάρρευσής του.

Σήμερα ολοκληρώθηκε και η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποία όμως έδειξε απροσδιόριστα αίτια θανάτου.

Παρών στη διαδικασία νεκροτομής ήταν και τεχνικός σύμβουλος που διόρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων.

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Οι συγγενείς του καλλιτέχνη, όρισαν τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπο Λυκούδη να την εκπροσωπήσει στην υπόθεση.

Ο κ. Λυκούδης έχει δηλώσει στο Τμήμα παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας και διόρισε ιατροδικαστή ως τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος ήταν παρών στην διαδικασία νεκροτομής για να αξιολογήσει τα ευρήματα.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών – ιστολογικών εξετάσεων για να διευκρινιστεί η αιτία που οδήγησε τον τραγουδιστή στο θάνατο αλλά και οι ευθύνες των δύο γιατρών.

Υπενθυμίζεται πως η γιατρός παρουσιαζόταν ως ολιστική και γυναικολόγος ενώ δεν είχε άδεια για να κάνει πλασμαφαίρεση – θεραπεία που μπορεί να γίνει επικίνδυνη στην περίπτωση που δεν γίνεται από επαγγελματίες υγείας και μακριά από νοσοκομεία.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Ο δικηγόρος της οικογένειας αφού λάβει αντίγραφο της δικογραφίας, πρόκειται να αιτηθεί τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων.