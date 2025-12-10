Συμβαίνει τώρα:
Άδωνις Γεωργιάδης για την ακύρωση PET-SCAN στο ΠΑΓΝΗ λόγω των μπλόκων των αγροτών: Ανέτρεψαν όλη τη ροή των ασθενών, είναι απαράδεκτο

«Επειδή έχει δίκιο εσύ, πρέπει να κλείσεις το δικό μου σπίτι; Υπάρχουν κάποια όρια»
Την έντονη αντίδρασή του για την ακύρωση των ραντεβού για εξετάσεις PET-SCAN στο ΠΑΓΝΗ λόγω των μπλόκων των αγροτών εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤNews το πρωί της Τετάρτης (12.12.25).

«Όσο δίκιο και να έχουν οι αγρότες, δεν μπορείς να καταστρέφεις τον διπλανό σου», σχολίασε σε έντονο τόνο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας για την ακύρωση των προγραμματισμένων ραντεβού 20 ογκολογικών ασθενών στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Το σκιαγραφικό φάρμακο κατασκευάζεται μόνο στην Αθήνα και μεταφέρεται καθημερινά στο Ηράκλειο για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος και αναμονή για ραντεβού, καθώς πρόκειται για το μοναδικό μηχάνημα PET SCAN στην Κρήτη.

Το αεροπλάνο που μετέφερε το υλικό, το οποίο χρειάζεται ειδική διαχείριση, δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, καθώς στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, οι αγρότες είχαν αποκλείσει τους αεροδιαδρόμους.

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τώρα όλα τα ραντεβού θα πάνε πίσω και δεκάδες καρκινοπαθείς θα ταλαιπωρηθούν. «Ανατρέψανε όλη την ροή των ασθενών. Είναι απαράδεκτο».

«Επειδή έχει δίκιο εσύ, πρέπει να κλείσεις το δικό μου σπίτι; Υπάρχουν κάποια όρια», συνέχισε ο υπουργός.

 

«Δεν λέω αν έχουν δίκιο ή άδικο οι αγρότες. Έχουν πολλά δίκια. Άλλα άλλο να έχεις δίκιο, άλλο να κλείνεις το αεροδρόμιο», πρόσθεσε.

Δήλωσε πως είναι «εκνευρισμένος», καθώς έχει δουλέψει αρκετά και έχει συνεργαστεί με πολλούς φορείς για να είναι λειτουργικό το μηχάνημα και να μπορεί να γίνει η εξέταση PET SCAN στο ΠΑΓΝΗ και «δεν μπορείς να έρχεσαι να τα καστρέφεις όλα αυτά επειδή έτσι σου κάπνισε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ελλάδα
