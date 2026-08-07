Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Ακυρώθηκε πτήση όταν βρέθηκε πτηνό σε κινητήρα αεροπλάνου

Προβλήματα σε πτήση με τουλάχιστον 150 άτομα στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» προκάλεσε πτηνό που «τρύπωσε» στον κινητήρα αεροσκάφους με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η πτήση με προορισμό τη Γερμανία.

Η πτήση είχε προγραμματιστεί να φύγει από το στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (06.08.2026) και σύμφωνα με τις πληροφορίες του thesspost.gr, οι επιβάτες περίμεναν για αρκετή ώρα στον χώρο της αποβίβασης, όταν τελικά ειδοποιήθηκαν από τους ανθρώπους της εταιρείας ότι η πτήση ακυρώνεται για λόγους ασφαλείας, καθώς στον κινητήρα του αεροπλάνου είχε εντοπιστεί ένα πτηνό.

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Σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολο, οι ιθύνοντες της εταιρείας προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του πτηνού.

Οι δεκάδες επιβάτες ειδοποιήθηκαν ότι θα ταξιδέψουν σήμερα Παρασκευή (07.08.2026).