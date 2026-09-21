Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Τα κινητά τηλέφωνα θα δώσουν «απαντήσεις» για το κίνητρο του δράστη – «Τσακωμός για 1.900 ευρώ»

Τα κινητά τηλέφωνα της 25χρονης Πηνελόπης και του 27χρονου πρώην συντρόφου της βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς αναζητούν μέσα από κλήσεις, μηνύματα και συνομιλίες το πραγματικό κίνητρο πίσω από την γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα.

Οι Αρχές εξετάζουν όσα προηγήθηκαν της μοιραίας συνάντησης στην Ηγουμενίτσα, αλλά και τη σχέση του ζευγαριού το διάστημα πριν από την στυγνή γυναικοκτονία.

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Το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου εισαγγελέας και ανακριτής πήγαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, στο οποίο παραμένει φρουρούμενος ο 27χρονος που δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με τo ERTnews, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ο 27χρονος έχει υποστηρίξει ότι η συνάντηση έγινε για οικονομική διαφορά και συγκεκριμένα για χρέος 1.900 ευρώ. Μάλιστα ο νεαρός είχε ταξιδέψει στην Ηγουμενίτσα από το Αιγάλεω, για να συναντηθεί με την πρώην σύντροφό του.

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Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσουν τι πραγματικά οδήγησε στη φονική επίθεση, η οποία έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους της 25χρονης.

Η 25χρονη Πηνελόπη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα και τη ράχη, καθώς και δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι.

Μετά τη δολοφονία, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, παρουσιάζοντας το περιστατικό ως επίθεση από αγνώστους.

«Μας επιτέθηκαν τέσσερις κουκουλοφόροι»

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στις 9:44 κάλεσε την Άμεση Δράση και υποστήριξε ότι ο ίδιος και η πρώην σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση.

«Ελάτε γρήγορα, επιτέθηκαν σε εμένα και τη φίλη μου τέσσερις κουκουλοφόροι, μας χτύπησαν άσχημα. Η φίλη μου πρέπει να είναι νεκρή. Εγώ είμαι τραυματισμένος στον θώρακα», φέρεται να είπε.

Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του 27χρονου δεν τους έπεισαν και άρχισαν να εξετάζουν με μεγαλύτερη προσοχή τις συνθήκες της επίθεσης.

Η ομολογία του 27χρονου

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 27χρονος είχε προκαλέσει και ο ίδιος τραύματα στο σώμα του, προκειμένου να ενισχύσει το σενάριο της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κοντινό σημείο τον σουγιά που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία και συνέχισαν την έρευνα.

Υπό την πίεση των ερωτήσεων, ο 27χρονος τελικά παραδέχθηκε ότι σκότωσε την Πηνελόπη.

«Είχαμε χωρίσει. Συναντηθήκαμε γιατί μου χρωστούσε 1.900 ευρώ. Τσακωθήκαμε, με έβρισε και θόλωσα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με τα κινητά τηλέφωνα των δύο να θεωρούνται σημαντικό στοιχείο για την ανασύσταση των γεγονότων και την εξακρίβωση του κινήτρου της δολοφονίας.