Γιώργος Μαζωνάκης: Τα δύο ραντεβού για πλασμαφαίρεση και τα sms μεταξύ της γιατρού και υπνοθεραπευτή – «Σε πήρα στον λαιμό μου»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις σχετικά με τον σοκαριστικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στην κλινική των κατηγορούμενων γιατρών στο Κολωνάκι.

Την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν πυρετωδώς τις έρευνες για να ρίξουν φως στην υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, η αστυνομία έχει βάλει στο μικροσκόπιο την φωτογραφία που είχε στείλει η 56χρονη γιατρός στον υπνοθεραπευτή συνεργάτη της. Πρόκειται για μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, με τον ερμηνευτή να μην έχει τις αισθήσεις του.

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Η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του τραγουδιστή, και κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, συνεργαζόταν για σχεδόν 15 χρόνια με τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό. Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης, είχε έρθει σε επαφή με τον υπνωτιστή, με τον οποίο συναντήθηκε μόλις μία μέρα πριν τον θάνατό του.

Ο Νάσος Κομιανός πρότεινε στον τραγουδιστή να προχωρήσουν σε διαδικασία ύπνωσης για να νιώσει καλύτερα, όμως τον «έστειλε» πρώτα για πλασμαφαίρση στο ιατρείο του 58χρονου και την 56χρονης στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με το Mega, υπάρχουν σοβαρά μηνύματα που έχει ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό, όχι μόνο την επίμαχη ημέρα, αλλά τη Δευτέρα 7 και την Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, οπότε και έγινε το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Ψυχικό.

Την ώρα που αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις καταθέσεις του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιάνου που συνεργαζόταν για πολλά χρόνια με την 56χρονη γιατρό που είχε αναλάβει την πλασμαφαίρεση του τραγουδιστή, έμφαση δίνεται στα sms που αντάλλαξαν οι δύο τους πριν και μετά την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι, όπου και πέθανε.

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Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης είχε κάνει υδροθεραπεία εντέρου την Τρίτη – μία μέρα πριν το μοιραίο ραντεβού – στο ιατρείο, ήταν αφυδατωμένος ήδη ο οργανισμός του, πράγμα που σε συνδυασμό με την πλασμαφαίρεση είναι απαγορευτικό από τους γιατρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλιστα, είχε δύο ραντεβού για πλασμαφαίρεση στο ίδιο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Ο ερμηνευτής θα έκανε δύο πλασμαφαιρέσεις και πάλι με την 56χρονη γιατρό.

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης είχε εκφράσει ακόμη και την επιθυμία του να πάει και στο εξωτερικό να κάνει κάποιες θεραπείες προκειμένου να αισθανθεί καλύτερα. Ωστόσο, αποφάσισε τελευταία στιγμή να παραμείνει στην Ελλάδα, να πραγματοποιήσει εδώ τις θεραπείες, οι οποίες δυστυχώς αποδείχτηκαν μοιραίες.

«Σε πήρα στον λαιμό μου»

Στην Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026) ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας σχετικά με τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι είχε κάνει σύμβαση με την 56χρονη γιατρό που κρατείται στον Κορυδαλλό, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γιατρός είχε στείλει την φωτογραφία στον υπνωτιστή, και είχε γράψει σε μήνυμα «όλα καλά» στο Νάσο Κομιανό εννοώντας ότι ο ερμηνευτής μετά την διαδικασία θα πήγαινε στο προγραμματισμένο ραντεβού που είχε με τον υπνοθεραπευτή στις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Πράγμα που τελικά δεν έγινε, καθώς ο τραγουδιστής είχε ήδη φύγει από τη ζωή.

Ο Νάσος Κομιανός επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τα όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αναφέροντας ότι είχε επαγγελματική σχέση με την 56χρονη για περίπου 15 χρόνια. Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει το Live News ο υπνοθεραπευτής είχε κάνει σεμινάριο σε άλλο ιατρείο που διατηρεί το ζευγάρι των γιατρών.

Σε νέα αποκάλυψη, το Live News παρουσίασε το μήνυμα που έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην γιατρό, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Νάσος Κομιανός μετά το «όλα καλά» που έλαβε, όταν έμαθε ότι ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, έστειλε μήνυμα στην 56χρονη, γράφοντας: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

Μάλιστα, το Live News εξασφάλισε και τα μηνύματα μεταξύ της γιατρού και ου Νάσου Κομιανού μια μέρα πριν πεθάνει ο τραγουδιστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε συνάντηση με τον υπνοθεραπευτή την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου για να κανονίσουν ραντεβού.

Εκεί ο Νάσος Κομιανός παρότρυνε τον τραγουδιστή να επισκεφτεί για θεραπεία το ιατρείο της 56χρονης, πριν προχωρήσουν σε ύπνωση. Μετά την συνάντησή τους, ο υπνωτιστής ρωτάει την γιατρό μέσω μηνυμάτων: «Ήρθε ο Μαζώ από εκεί;», με την 56χρονη να του απαντά: «Ναι ναι, ήρθε!».

Εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου και μετά από τρίωρη μαρτυρική κατάθεση, ο υπνοθεραπευτής εκνευρισμένος, επιτέθηκε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στην είσοδο των δικαστηρίων της οδού Ευελπίδων. «Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε, σταματήστε τον διασυρμό μου», είπε σε έντονο ύφος στους εκπροσώπους του τύπου και αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τέταρτης 9 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα στις 14:45 δέχτηκε από την προφυλακισμένη γιατρό. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, του φάνηκε ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης σε εκείνη τη στιγμή ήταν εν ζωή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το πει με βεβαιότητα.

«Μυστήριο» με την χορήγηση μέθης

Μεγάλο ερώτημα έχει δημιουργηθεί σχετικά με το αν δόθηκε μέθη στον τραγουδιστή πριν την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα όσα είχε υποστηρίξει η 56χρονη, ο Γιώργος Μαζωνλακης ήταν σε υπερδιέγερση πριν υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση, ενώ αρχικά είχε πει στις αρχές ότι κατέρρευσε πριν τον συνδέσει με το μοιραίο μηχάνημα και πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτό ωστόσο, διαψεύστηκε από τα ευρήματα των αρχών και το λογισμικό του μηχανήματος.

«Μυστήριο» παραμένει λοιπόν το αν η 56χρονη γιατρός χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση μέθης σε ιδιωτικά ιατρεία και άνευ παρουσίας αναισθησιολόγου είναι παράνομη. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο η ίδια η 56χρονη να έδωσε ουσία μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη, πράγμα που αν επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να παίζει ρόλο στα αίτια θανάτου του με αποτέλεσμα η κατηγορούμενη να βρεθεί αντιμέτωπη με πιο βαριές κατηγορίες σε βάρος της.

Σημαντικό στοιχείο στο ενδεχόμενο της μέθης, αποτελεί ένα μήνυμα που έστειλε εργαζόμενη της κλινικής στο Κολωνάκι σε συγγενικό της πρόσωπο. «Άστα. Η (γιατρός) του έδωσε μέθη», γράφει το επίμαχο μήνυμα, το οποίο η εργαζόμενη διέγραψε λίγη ώρα αργότερα. Απάντηση στο ερώτημα αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών του Γιώργου Μαζωνάκη, για το αν χορηγήθηκε τελικά μέθη πριν την μοιραία πλασμαφαίρεση.

Εν αναμονή της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών

Κομβικής σημασίας είναι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που έκαναν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί, για αυτό και ο ανακριτής αναμένει τα αποτελέσματα της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, ώστε να διαπιστώσει, με ποιους μίλησαν οι δύο γιατροί τις επίμαχες ώρες.

Σε περίπτωση πάντως που διαπιστωθεί ότι η γιατρός έχει επαναλάβει την επικοινωνία της με τον υπνοθεραπευτή πέραν της αποστολής της φωτογραφίας, τότε δεν αποκλείεται η ανακριτική έρευνα να στραφεί και προς άλλη κατεύθυνση.