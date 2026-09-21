Ελλάδα

Η Κεραμέως τονίζει πως οι μαθητές είναι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το πρωί πρακτική άσκηση σε επιχείρηση και το απόγευμα να κάνουν μαθήματα στη σχολή
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Την πεποίθηση της ότι οι μαθητές μπορούν να αποτελέσουν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας εξέφρασε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας σε μαθητές ΕΠΑΣ (Επαγγελματική Σχολή) της ΔΥΠΑ στο Αιγάλεω, η Νίκη Κεραμέως τόνισε προς τους μαθητές ότι αποτελούν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας λόγω των ειδικεύσεων που λαμβάνουν ώστε να βγουν έτοιμοι στην αγορά εργασίας.

«Είστε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα ήμουν σε ένα συνέδριο με πολλές επιχειρήσεις. Ξέρετε τι μου έλεγαν; Τους λείπουν ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, χειριστές μηχανημάτων έργου. Και οι ειδικότητες αυτές, ενδεικτικά, διδάσκονται εδώ σε αυτή τη Σχολή», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός και στάθηκε στον τρόπο απόκτησης των δεξιοτήτων.

Συγκεκριμένα, η υπουργός ανέφερε πως οι μαθητές του ΕΠΑΣ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το πρωί πρακτική άσκηση σε επιχείρηση και το απόγευμα να κάνουν μαθήματα στη σχολή ώστε να απορροφηθούν στην αγορά εργασία της όπου η απορροφητικότητα σύμφωνα με την υπουργό αγγίζει το 100%

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη ζήτηση που καταγράφεται από τις επιχειρήσεις για εργαζόμενους με τεχνικές δεξιότητες, ενώ τόνισε πως οι εκπαιδευτικοί της ΕΠΑΣ είναι εκεί για να τους βοηθήσουν να βρουν τον δρόμο τους προς την αγορά εργασίας.

Σημειώνεται ότι στην ΕΠΑΣ προσφέρονται φέτος εννέα ειδικότητες, μεταξύ των οποίων Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC, Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων, Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ, Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων και Χειριστής Μηχανημάτων Έργου.

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