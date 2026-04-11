Άγιο Φως: Στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή για την μεταφορά Του – Στις 18:30 καταφθάνει στην Αθήνα

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ήδη από τις 9:00 σήμερα το πρωί (11.04.2026) η ελληνική αποστολή που έχει αναλάβει να παραλάβει το Άγιο Φως από το Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η αποστολή θα παραλάβει το Άγιο Φως και αναμένεται να επιστρέψει πίσω στο «Ελ. Βενιζέλος» από τα Ιεροσόλυμα κατά τις 18:30 το απόγευμα.

Για λόγους ασφαλείας, στην αποστολή συμμετέχουν τρία άτομα. Συγκεκριμένα το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως.

Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30-19:00. Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.