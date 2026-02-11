Άγιοι γίνονται ο ιερομόναχος Τύχων, πνευματικός πατέρας του Αγίου Παϊσίου και ο Χατζη-Γεώργης

Ο ιερομόναχος Τύχων και ο Χατζη-Γεώργης ανακηρύσσονται άγιοι και εντάσσονται στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σύμφωνα με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (11.02.2026).

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη συνεδρίασή του υπό τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατέταξε στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας δύο οσιακές μορφές.

Ο λόγος για τον ιερομόναχο Τύχωνα που έζησε στη σκήτη της Καψάλας και τον μοναχό Γεώργιο, ευρύτερα γνωστό ως Χατζη-Γεώργη.

Ο Τύχων έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως πνευματικός πατέρας του Άγιου Παϊσίου, ο οποίος τον μνημόνευε με βαθύ σεβασμό.

Ήταν ρωσικής καταγωγής και ασκήτεψε επί δεκαετίες στην Καψάλα, περιοχή του Αγίου Όρους γνωστή για τα ησυχαστήριά της.

Ζούσε σε ένα απλό κελί, με αυστηρό ασκητικό τρόπο ζωής, αφιερωμένος στην αδιάλειπτη προσευχή και τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.

Δεν άφησε συγγράμματα, η μνήμη του διασώζεται, κυρίως μέσα από προφορικές μαρτυρίες και διηγήσεις μοναχών που τον γνώρισαν.

Ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος αναφέρει ότι ο Τύχων ζούσε με μεγάλη αφάνεια, αλλά είχε πλούσια εσωτερική πνευματική ζωή. Ήταν από εκείνους τους παλαιούς Ρώσους ασκητές, που συνέχισαν την ησυχαστική παράδοση στο Άγιον Όρος μετά τις ταραχές του 20ού αιώνα.

Ο δε Χατζη-Γεώργης, με καταγωγή από την Καππαδοκία, υπήρξε εμβληματική μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού και εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη. Έζησε στα Καυσοκαλύβια, στο Άγιον Όρος, και συνδέθηκε με το ρεύμα των Ρώσων και σλαβόφωνων ασκητών, που εγκαταστάθηκαν τότε στον Άθω.

Το «Χατζη-» προέρχεται από το προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους. Κατά την ορθόδοξη παράδοση, όσοι προσκυνούν τον Πανάγιο Τάφο λαμβάνουν τιμητικά το προσωνύμιο «Χατζής». Έτσι, καθιερώθηκε ως Χατζη-Γεώργης.

H ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Η Αγία και Ιερά Σύνοδος συνέχισε και σήμερον, 11ην Φεβρουαρίου 2026, τας εργασίας αυτής, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, προς εξέτασιν των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Το Ιερόν Σώμα απεφάσισεν ομοφώνως την κατάταξιν εις το αγιολόγιον της Εκκλησίας των οσιακής βιοτής Αγιορειτών Ιερομονάχου Τύχωνος, του εν τω εν τη Σκήτη Καψάλας Ιερώ Σταυρονηκιτιανώ Κελλίω του Τιμίου Σταυρού ασκήσαντος, και μοναχού Γεωργίου, του πίκλην Χατζη-Γεώργη, του εκ Καππαδοκίας καταγομένου και εν Κωνσταντινουπόλει κοιμηθέντος».