Άγιος Δημήτριος: «Δεν ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου, είχε το μαχαίρι γιατί φοβόταν» λέει ο δικηγόρος του δράστη

Την Τρίτη (28.04.2026) απολογείται ο 20χρονος καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Ενώ σήμερα Δευτέρα (27.04.2026) δικάζονται στο Αυτόφωρο με την κατηγορία της υπόθαλψης, οι δύο 20χρονες κοπέλες κι ένας 21χρονος για την υπόθεση.

Ο δικηγόρος του 20χρονου δράστη Ευάγγελος Μπιτσαξής, υπογράμμισε ότι ο πελάτης του δεν είχε πρόθεση να διαπράξει φόνο μιλώντας στο ΕΡΤnews. Υποστήριξε ότι ο νεαρός «δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου», τονίζοντας ότι δεν πήγε στο σημείο με πρόθεση να σκοτώσει. «Δεν το ήθελε. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου. Δεν πήγε εκεί για να σκοτώσει. Δεν ήθελε να σκοτώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον καθ’ ομολογία δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Επίσης, ο δικηγόρος αναφερόμενος στο μαχαίρι που είχε μαζί του ο 20χρονος, σημείωσε ότι το έφερε επειδή φοβόταν. «Το μαχαίρι το είχε γιατί φοβόταν. Τόσο απλά», είπε.

«Όλες οι λεπτομέρειες των συνθηκών και των περιστάσεων θα αναλυθούν αύριο. Είμαστε μία ημέρα πριν από την απολογία και εκεί θα τοποθετηθεί αναλυτικά», τόνισε ο συνήγορος υπεράσπισης.

Σύμφωνα με τον κ. Μπιτσαξή, από την πρώτη στιγμή ο 20χρονος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για το τραγικό περιστατικό. «Από το πρώτο δευτερόλεπτο εξέφρασε τη συντριβή και την οδύνη του για όλο αυτό που έγινε. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος», ανέφερε.

Ο συνήγορος επανέλαβε ότι η απολογία θα αποτελέσει το σημείο όπου ο κατηγορούμενος θα παρουσιάσει αναλυτικά τη δική του εκδοχή για όλα όσα συνέβησαν. «Θα παρουσιάσει στον ανακριτή την εκδοχή του σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τραγικό συμβάν», υπογράμμισε.