Θεσσαλονίκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο από τον πυροβολισμό του 28χρονου Τούρκου – Συγκλονίζουν οι κραυγές του θύματος

Ανατριχίλα προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο από την στιγμή του πυροβολισμού κατά του 28χρονου Τούρκου από ομάδα ομοεθνών του σε πάρκο στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης στη Θεσσαλονίκη.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (27.4.2026) και όπως έγινε γνωστό, ομάδα τριών – τεσσάρων ατόμων τσακώθηκε με τον 28χρονο Τούρκο, εξαιτίας οικονομικών διαφορών που είχαν μεταξύ τους, όπως ενημέρωσε το θύμα, με αποτέλεσα να δεχτεί πυροβολισμό στον μηρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr μπορούμε να ακούσουμε τον ήχο του πυροβολισμού καθώς και τα ουρλιαχτά του Τούρκου ο οποίος σφαδάζει από τον πόνο ξαπλωμένος στην άσφαλτο.

Ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Περαστική αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και κάλεσε γρήγορα για βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακούστε τον πυροβολισμό στο λεπτό 00:18

Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα έχει υποβάλει αίτηση ασύλου τον περασμένο Δεκέμβριο και δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.