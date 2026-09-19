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Άγιος Παντελεήμονας: Αποθήκη «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών – Φωτογραφίες και βίντεο

Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποστακτήρας, μποτίλια υγραερίου και μπιτόνι, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παρασκευή αλκοόλ
Αποθήκη «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών στον Άγιο Παντελεήμονα
Κατασχεμένα χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές από την αποθήκη της σπείρας στον Άγιο Παντελεήμονα / πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία
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Κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές έκρυβαν δύο αλλοδαποί, 49 και 61 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην περιοχή του Αγίου Πεντελεήμονα σε αποθήκη – «καβάτζα».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που διερευνούσαν υπόθεση κλοπής ηλεκτρονικής συσκευής, εντόπισαν ότι το σήμα ερχόταν από τη συγκεκριμένη αποθήκη στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στον έλεγχο που έκαναν στην αποθήκη – «καβάτζα» των δύο κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν: 11- κινητά τηλέφωνα, 22 κάμερες κινητών τηλεφώνων, 5 φορητοί υπολογιστές, 3 μπαταρίες κινητών τηλεφώνων, φορητή ταμπλέτα, ασύρματα ακουστικά κινητού τηλεφώνου, μηχάνημα για ανάγνωση εγκεφάλου κινητών τηλεφώνων, πλήθος εργαλείων και εξαρτημάτων επεξεργασίας κινητών τηλεφώνων, 9.200 ευρώ, πιστόλι θερμού αέρα, ακόμη και drone.

Αποθήκη «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών στον Άγιο Παντελεήμονα
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία
Αποθήκη «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών στον Άγιο Παντελεήμονα
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποστακτήρας, μποτίλια υγραερίου και μπιτόνι με αλκοόλ, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παρασκευή αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία για -κατά περίπτωση- αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

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