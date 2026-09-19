Άγιος Παντελεήμονας: Αποθήκη «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών – Φωτογραφίες και βίντεο

Κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές έκρυβαν δύο αλλοδαποί, 49 και 61 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην περιοχή του Αγίου Πεντελεήμονα σε αποθήκη – «καβάτζα».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που διερευνούσαν υπόθεση κλοπής ηλεκτρονικής συσκευής, εντόπισαν ότι το σήμα ερχόταν από τη συγκεκριμένη αποθήκη στον Άγιο Παντελεήμονα.

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Στον έλεγχο που έκαναν στην αποθήκη – «καβάτζα» των δύο κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν: 11- κινητά τηλέφωνα, 22 κάμερες κινητών τηλεφώνων, 5 φορητοί υπολογιστές, 3 μπαταρίες κινητών τηλεφώνων, φορητή ταμπλέτα, ασύρματα ακουστικά κινητού τηλεφώνου, μηχάνημα για ανάγνωση εγκεφάλου κινητών τηλεφώνων, πλήθος εργαλείων και εξαρτημάτων επεξεργασίας κινητών τηλεφώνων, 9.200 ευρώ, πιστόλι θερμού αέρα, ακόμη και drone.