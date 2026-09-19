Άρτα: Εμφανίστηκε σαν υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και οι συνεργοί του έκλεψαν χρυσαφικά αξίας 200.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Νέα τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, αυτή τη φορά στην Άρτα. Μέλος σπείρας εμφανίστηκε σαν υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και οι συνεργοί του έκλεψαν χρυσαφικά αξίας 200.000 ευρώ από τη γυναίκα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη σε περιοχή της Άρτας και αφού είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, προφασίστηκε ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, λόγω βραχυκυκλώματος στο σπίτι της.

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Ο απατεώνας έπεισε τη γυναίκα να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά που διατηρούσε στο σπίτι της. Στη συνέχεια της είπε να τα αφήσει έξω από το σπίτι για να διαφυλαχθούν, από όπου λίγο αργότερα άγνωστοι συνεργοί του τα έκλεψαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από το θύμα.

Οι δράστες άρπαξαν συνολικά 760 ευρώ και χρυσαφικά, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι απατεώνες, καθώς και ο ιδιοκτήτης του, ενώ το όχημα βρέθηκε και κατασχέθηκε σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού.

Η έρευνα των αρχών για την ανακάλυψη της ταυτότητας και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.