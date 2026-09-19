Σπείρα Γεωργιανών διαρρηκτών στην Αττική: Η μαρτυρία ενοίκου που βρέθηκε τετ α τετ μαζί τους – «Ήταν περιποιημένοι, με ωραία ρούχα»

Πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαρρήκτες που φέρονται να συνδέονται με τη σπείρα Γεωργιανών που «άνοιγε» σπίτια σε πολλές περιοχές της Αττικής βρέθηκε ένοικος πολυκατοικίας. Η γυναίκα περιγράφει στο newsit.gr τη στιγμή που αντιλήφθηκε τους άγνωστους άνδρες στον διάδρομο, αλλά και το πώς εκείνοι απομακρύνθηκαν ήρεμα όταν κατάλαβαν ότι είχαν γίνει αντιληπτοί.

Οι διαρρήκτες, ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, δεν εγκατέλειψαν τον στόχο τους. Η σπείρα φέρεται να επέστρεψε στην ίδια πολυκατοικία και τελικά να κατάφερε να μπει σε διαμέρισμα, με τη λεία να ξεπερνά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις 10.000 ευρώ. Οι κινήσεις των δραστών καταγράφηκαν και από κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι της γυναίκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη φορά που η ένοικος αντιλήφθηκε ότι κάτι περίεργο συνέβαινε ήταν στις 4 Φεβρουαρίου, όταν επέστρεψε από τη δουλειά της και λίγο αργότερα ετοιμάστηκε να φύγει ξανά από το σπίτι.

«Στις 4 Φεβρουαρίου επέστρεψα από την εργασία μου. Μπήκα στο διαμέρισμα, αλλά έπρεπε να βγω έξω για ένα επαγγελματικό δείπνο. Ήταν γύρω στις εφτάμισι, οκτώ παρά. Ανοίγω την πόρτα και στον διάδρομο αντιλαμβάνομαι κίνηση. Μέχρι να ανάψω το φως, είχαν τραπεί σε φυγή. Όμως, όμορφα, ήρεμα, κατέβηκαν σιγά-σιγά τις σκάλες, ντυμένοι μια χαρά. Έβλεπα μόνο την πλάτη τους, γιατί κατέβαιναν τη σκάλα από τον τέταρτο στον τρίτο. Είχαν κοντά μαλλιά, ήταν περιποιημένοι, με ωραία ρούχα και sneakers».

Η γυναίκα μπήκε αμέσως στο σπίτι της και έκλεισε την πόρτα. Όταν άρχισε να αντιλαμβάνεται τι μπορεί να είχε συμβεί, προσπάθησε να μάθει ποιοι ήταν οι άγνωστοι άνδρες που μόλις είχε συναντήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αφού έφυγαν, τραβήχτηκα μέσα στο διαμέρισμα και έκλεισα την πόρτα. Αντιλαμβάνομαι ότι κάτι έχει συμβεί. Κατέβηκα στον τρίτο, τσέκαρα με τον διαχειριστή, αλλά δεν τους ήξερε. Ανεβαίνω στον πέμπτο και χτυπάω, αλλά δεν κατάφερα να έρθω σε επαφή με τους ενοίκους. Έφυγα, βγήκα έξω και κατά τις δέκα γύρισα. Πάνω στην κλειδαριά είχαν αφήσει το κλειδί, προφανώς γιατί βιάστηκαν με το που άνοιξα την πόρτα. Εκεί κάλεσα την Αστυνομία. Ήρθαν, αλλά δεν μπορούσαν να μπουν στο διαμέρισμα, γιατί οι ιδιοκτήτες δεν μένουν πλέον εκεί και ήταν ένα παρατημένο σπίτι. Η κυρία που έμενε είχε αποδημήσει. Την επόμενη μέρα ήρθαν οι ιδιοκτήτες και ήρθε και η Σήμανση».

Σύμφωνα με την ίδια, οι δράστες δεν σταμάτησαν εκεί. Φέρεται να επέστρεψαν στις 23 Φεβρουαρίου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα καταγράφηκαν από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού της.

«Ξαναπροσπάθησαν στις 23 Φεβρουαρίου, για το οποίο εγώ δεν ήμουν ενήμερη και δεν ήμουν στο διαμέρισμα. Φεύγοντας για ένα επαγγελματικό ταξίδι, την 1η Μαρτίου, τους πιάνει η κάμερα του σπιτιού μου. Θορυβήθηκα, πήρα την Αστυνομία τηλέφωνο και πήρα και τον διαχειριστή. Ήμουν πάλι μακριά. Ήρθε η Αστυνομία και τους έδωσα το υλικό της κάμερας καταγεγραμμένο. Από την Αστυνομία έμαθα ότι στις 23 κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα, αλλά ξαναγύρισαν».

Από το διαμέρισμα φέρεται να αφαιρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πίνακες, βινύλια και συλλεκτικά μπουκάλια ουίσκι. Η ίδια δεν γνωρίζει το ακριβές ύψος της λείας.

«Δεν έχω ιδέα πόσα χρήματα είχαν πάρει. Ξέρω ότι πήραν κάποιους πίνακες, κάποια βινύλια και κάποια συλλεκτικά μπουκάλια ουίσκι. Μπορεί και παραπάνω, αν ήταν μέσα στο σπίτι, γιατί δεν θα κάνανε θόρυβο. Δεν ξέρω καν τι ώρα. Εγώ δεν ήμουν στην πολυκατοικία, αλλά και οι υπόλοιποι δεν τους πήραν χαμπάρι».

Αυτό που έχει μείνει περισσότερο στη μνήμη της είναι η πρώτη συνάντηση με τους δράστες. Όπως λέει, βρέθηκε σε απόσταση μόλις ενός μέτρου από εκείνους, χωρίς αρχικά να έχει καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε.

«Την πρώτη φορά ήρθα τετ α τετ με τους διαρρήκτες, σε απόσταση περίπου ενός μέτρου. Απλά ήταν σκοτάδι. Φοβήθηκα μετέπειτα, όταν αντιλήφθηκα ότι είχαν έρθει στην πολυκατοικία για κλοπή».

Μετά τα περιστατικά, η γυναίκα αποφάσισε να ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του σπιτιού της. «Τώρα έχω βάλει ένα σύστημα συναγερμού αμέσως μετά τη διάρρηξη και κιγκλιδώματα στα παράθυρα», αναφέρει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τουλάχιστον 23 σπίτια φέρονται να είχαν «ανοίξει» με επαγγελματικό τρόπο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα γεωργιανής καταγωγής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη πέντε.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2025, με διαρρήξεις σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτι.

Ένα ακόμη βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας σε διαμέρισμα πολυκατοικίας αποτυπώνει και τον τρόπο δράσης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Υπενθυμίζεται πως για τις διαρρήξεις έχουν συλληφθεί συνολικά 3 άτομα, γεωργιανής καταγωγής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί 5 ακόμη.

Το modus operandi

Ως προς τον τρόπο δράσης, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης «χτυπούσαν» κυρίως βραδινές πολυκατοικίες και σπίτια – στόχους αφού προηγουμένως είχαν βεβαιωθεί ότι οι ένοικοι έλειπαν. Συνήθιζαν να δρουν κυρίως σε αργίες και διακοπές ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν σήμανση στις πόρτες για να διαπιστώνουν αν τα σπίτια βρίσκονταν κάποιος.

Στη συνέχεια προχωρούσαν στις διαρρήξεις, χρησιμοποιώντας κλειδιά ή παραβιάζοντας κλειδαριές. Σε άλλες περιπτώσεις έμπαιναν από φωταγωγούς ή μπαλκονόπορτες.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι πως διέθεταν δίκτυο πληροφόρησης για την επιλογή των στόχων, ενώ σε μία περίπτωση μέλος της οργάνωσης φέρεται να εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και να παρείχε πληροφορίες για τις απουσίες των ενοίκων.

Αναλυτικά:

Αρχικά κατά τις βραδινές ώρες, κατασκόπευσαν πολυκατοικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας ο χήματα που ήταν δηλωμένα σε στοιχεία τρίτων προσώπων ή ενοικιαζόμενα. Ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν το σπίτι του αρχηγικού μέλους, από όπου ξεκινούσαν τη δράση τους, χωρισμένοι συνήθως σε δύο υποομάδες. Με τον τρόπο αυτό επιδίωκαν να διαπράττουν περισσότερες από μία κλοπές την ίδια ημέρα.

Ως χρησιμοποιούσαν το σπίτι του αρχηγικού μέλους, από όπου ξεκινούσαν τη δράση τους, χωρισμένοι συνήθως σε δύο υποομάδες. Με τον τρόπο αυτό επιδίωκαν να διαπράττουν περισσότερες από μία κλοπές την ίδια ημέρα. Αφού έβρισκαν πολυκατοικίες και σπίτια – στόχους, εξέταζαν αν απουσίαζαν οι ένοικοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της σήμανσης των θυρών, ώστε να εξακριβώνουν εάν σπίτια παρέμεναν χωρίς παρουσία ενοίκων.

Και πάλι βραδινές ώρες, προχωρούσαν στη διάρρηξη των επιλεγμένων διαμερισμάτων, είτε με τη χρήση κλειδιών είτε παραβιάζοντας τον αφαλό της κλειδαριάς. Σε άλλες περιπτώσεις αποκτούσαν πρόσβαση μέσω φωταγωγών ή μπαλκονόπορτων, ενώ συχνά τοποθετούσαν εξωτερικά της πολυκατοικίας μέλος της οργάνωσης σε ρόλο τσιλιαδόρου.

Δρούσαν κυρίως σε αργίες και διακοπές εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη πιθανότητα απουσίας των ενοίκων.

Μετά την είσοδό τους στα σπίτια, ερευνούσαν όλους τους χώρους και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Διέθεταν οργανωμένο δίκτυο πληροφόρησης για τον εντοπισμό κατάλληλων οικιών, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέλος της οργάνωσης εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, προκειμένου να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες.

για τον εντοπισμό κατάλληλων οικιών, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέλος της οργάνωσης εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, προκειμένου να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες. Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν, εκτός από τις προσωπικές τους τηλεφωνικές συνδέσεις, «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, καθώς και τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρισμένες σε στοιχεία τρίτων προσώπων.

και κάρτες SIM, καθώς και Διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τους τύπους κλειδιών και κλειδαριών, γεγονός που τους επέτρεπε, σε αρκετές περιπτώσεις, να εισβάλουν στα διαμερίσματα χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη παραβίασης.

Τέλος, μοίραζαν ισόποσα μεταξύ τους τα έσοδα από τις κλοπές. Μέρος αυτών διατίθετο για την κάλυψη δικαστικών εξόδων σε περίπτωση σύλληψης κάποιου μέλους, καθώς και των καθημερινών αναγκών τους, ενώ άλλο μέρος μεταφερόταν στο εξωτερικό.

Η συνολική λεία αποτιμάται, σύμφωνα με τις Αρχές, περίπου στις 179.000 ευρώ, ενώ 76.000 ευρώ φέρεται να είχαν μεταφερθεί μέσω εμβασμάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.