The Times: Με ουρανοξύστες μπροστά στη θάλασσα και φορολογικά κίνητρα, η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι

Η Ελλάδα προσελκύει τους διαχειριστές hedge funds και άλλους μεγάλους επενδυτές από όλο τον κόσμο με πολυτελείς ουρανοξύστες που θα αντικαταστήσουν το παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας στο Ελληνικό, αναφέρουν οι «The Times» σε άρθρο – αφιέρωμα που δημοσιεύεται το Σάββατο (19.09.2026). Όπως γράφουν χαρακτηριστικά οι «The Times», οι ουρανοξύστες, που δεν θα φαίνονταν καθόλου παράταιροι στο Ντουμπάι, αποτελούν μέρος του παραθαλάσσιου έργου «Ελληνικό», το οποίο, όταν ολοκληρωθεί η τελική του φάση σε περίπου μία δεκαετία από τώρα, θα περιλαμβάνει 9.000 κατοικίες, καθώς και ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, σχολεία και μία μαρίνα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Μάλιστα, οι πρώτοι κάτοικοι αναμένεται να μετακομίσουν εκεί το επόμενο καλοκαίρι. Σε μία τεράστια έκταση στα νότια προάστια της Αθήνας, εκεί όπου μέχρι το 2001 λειτουργούσε για έξι δεκαετίες το παλιό αεροδρόμιο, ο Riviera Tower υψώνεται στα 200 μέτρα με 50 ορόφους, αλλάζοντας τον ορίζοντα της πόλης. «Προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας τον θρίαμβο του αύριο απέναντι στο χθες», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τα εγκαίνια αθλητικού πάρκου στην περιοχή. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «Γίνεται πραγματικότητα μετά από πολλά χρόνια περιορισμών και αδράνειας», πρόσθεσε.

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Ο «ασθενής της Ευρώπης» ανθίζει Το Ελληνικό, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της εντυπωσιακής μετάβασης της Ελλάδας μέσα σε μία δεκαετία: από τον «ασθενή της Ευρώπης» σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, με δημοσιονομικά πλεονάσματα και συνεχή μείωση του χρέους, έχει αλλάξει την εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές. With seafront towers and tax breaks, Athens may be the new Dubai https://t.co/sXNX1Nrr0b — The Times and Sunday Times (@thetimes) September 19, 2026 Παράλληλα, η Αθήνα χρησιμοποιεί μία σειρά από στοχευμένα φορολογικά κίνητρα προκειμένου να προσελκύσει στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, επενδυτές και μεγάλες εταιρείες, επιχειρώντας να ακολουθήσει την πορεία πόλεων όπως το Μιλάνο ή ακόμη και το Ντουμπάι.

Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής κεφαλαίων Chris Rokos / πηγή X