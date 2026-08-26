Άγιος Παντελεήμονας: Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα – Αναζητούνται οι δύο δράστες που πέταξαν τις μολότοφ

Μία πολύ επικίνδυνη εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8/2026) σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να πετούν μολότοφ μέσα στο μαγαζί, προκαλώντας μεγάλη φωτιά.

Όπως ενημερώνει η ΕΡΤ, η εμπρηστική επίθεση στο καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, την ώρα που το κατάστημα ήταν σε λειτουργία και μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, δύο άνδρες φαίνεται να προσέγγισαν το κατάστημα και, έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο, έβγαλαν από αυτό δύο μολότοφ, τις οποίες πέταξαν προς το κατάστημα.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος. Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν άμεσα και, χρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες που υπήρχαν στον χώρο, κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες προτού η φωτιά λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η άμεση αντίδρασή τους φαίνεται πως ήταν καθοριστική, καθώς περιορίστηκε τόσο η έκταση της πυρκαγιάς όσο και οι ζημιές στο κατάστημα.

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Ανθρωποκυνηγητό για τους δύο δράστες

Μετά την επίθεση, υπήρξε προσπάθεια να εντοπιστούν οι δύο άνδρες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ότι έχουν ταυτοποιηθεί ή συλληφθεί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο του χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η φωτιά είχε κατασβεστεί πλήρως και δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Από την εμπρηστική επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ψύχραιμη αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι αντιμετώπισαν άμεσα την πυρκαγιά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η επίθεση, καθώς και το κίνητρο των δραστών, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, όπως μαρτυρίες ή υλικό από κάμερες ασφαλείας, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δύο δραστών.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εξεταστεί η εμπλοκή και άλλων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας και το ενδεχόμενο να προκύψουν στοιχεία για το κίνητρο ή την προέλευση της επίθεσης.