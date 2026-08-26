Καιρός σήμερα: Υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Ο καιρός για σήμερα Τετάρτη (26.08.2026) θα είναι γενικά αίθριος με την ζέστη να επιμένει και την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

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Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 31, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.