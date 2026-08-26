Ελλάδα

Φωτιά στη Βοιωτία: Βελτιωμένη εικόνα, επιχειρούν 2 ελικόπτερα για την πλήρη κατάσβεση – Μαίνεται η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα

Σε Red Code σήμερα τα νησιά του Ιονίου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς – Στο «κίτρινο» η Αττική και πολλές άλλες περιοχές
φωτια σαλαμινα
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI
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Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο μέτωπο της Βοιωτίας και η κατάσταση της φωτιάς που ξέσπασε χθες (25/8/2026) είναι πλέον βελτιωμένη. Στη Σαλαμίνα οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης για τον πλήρη περιορισμό.

Πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Βοιωτία αντιμετωπίζουν κυρίως καπνίζοντα σημεία και συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή Άγιος Βλάσιος όπου και ξέσπασε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Στη Σαλαμίνα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο αλλά η κατάσταση είναι εμφανώς καλύτερη.

Με το πρώτο φως της ημέρας, στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα, ενώ, εφόσον απαιτηθεί, θα κινητοποιηθούν και άλλα εναέρια μέσα. Επιχειρούν επίσης 85 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 28 οχήματα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Δήμος Λεβαδέων έχει διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Σήμερα, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, 25 Αυγούστου, στις 18:14 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες, με κατεύθυνση προς Λιβαδειά.

Νωρίτερα, στις 17:27, είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες.

Σαλαμίνα

Καλύτερη είναι, για την ώρα, η εικόνα και από το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα που συνεχίζει όμως να καίει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να επιχειρούν, με στόχο την οριοθέτηση της φωτιάς και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά ξέσπασε στις 16.40 της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση και χώρο με απορρίμματα στο Ελληνικό.

Σε Red Code σήμερα τα νησιά του Ιονίου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς – Στο «κίτρινο» η Αττική

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα Τετάρτη, 26 Αυγούστου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

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