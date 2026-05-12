Θεσσαλονίκη: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές του ΑΠΘ – 6 τραυματίες

Άναψαν καπνογόνα και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια του ΑΠΘ
Αστυνομικοί
Μεγάλη αστυνομική δύναμη στο ΑΠΘ για την σύλληψη των δραστών
Σκηνές ακραίου μίσους και βίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (12.05.2026) στο ΑΠΘ της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση).

Η επίθεση έγινε γύρω στις 10:00 το πρωί, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως οι αντιεξουσιαστές ξεκίνησαν να κυνηγούν τους φοιτητές οι οποίοι ούρλιαζαν και έτρεχαν να σωθούν.

Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν και καπνογόνα, προκάλεσαν φθορές και τραυμάτισαν τουλάχιστον 6 άτομα ελαφρά, σύμφωνα με το thestival.gr.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το ΑΠΘ προσπαθώντας να συλλάβουν τους δράστες της επίθεσης.

Η σοβαρή επίθεση σημειώθηκε μόλις μία ημέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές.

