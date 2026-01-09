Συμβαίνει τώρα:
Άγιος Παντελεήμονας: Ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στις 4 ανήλικες που επιτέθηκαν στη 16χρονη

Το κορίτσι, λίγο μετά τον ξυλοδαρμό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Ενώπιον Εισαγγελέα Ανηλίκων βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου 2026 οι τέσσερις ανήλικες για τον ξυλοδαρμό 16χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα

Για τον ξυλοδαρμό στην 16χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα ασκήθηκε στις 4 ανήλικες ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Κατηγορία ωστόσο απαγγέλθηκε και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Και οι τρεις γονείς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν μαζί με τις ανήλικες στην Ευελπίδων.

Άπαντες έλαβαν ρητή δικάσιμο για την εκδίκαση της υπόθεσης και αφέθηκαν ελεύθεροι. 

Όλα φαίνεται πως έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026 στην οδό Αγίου Μελετίου στον Άγιο Παντελήμονα.

Όπως κατήγγειλε η 16χρονη, κινεζικής καταγωγής, οι 4 ανήλικες ηλικίας 15 με 16 χρόνων την πλησίασαν και ξεκίνησαν να την χτυπούν βάναυσα.

Το κορίτσι, λίγο μετά τον ξυλοδαρμό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων ώστε να λάβει την απαραίτητη φροντίδα μιας και έφερε αμυχές και μώλωπες.

